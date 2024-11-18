Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех

Пироги с яблоками остаются любимым десертом круглый год. Даже для начинающей хозяйки приготовить ароматную шарлотку — это легко и приятно. Однако классический рецепт — далеко не единственный способ побаловать себя яблочной выпечкой. Предлагаем попробовать интересный вариант с добавлением корицы, который удивит своим вкусом и простотой приготовления.

Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сахар — 200 г;

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 50 г;

яблоки — 5 шт.;

корица;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Этапы приготовления:

Взбиваем основу. Яйца смешиваем с сахаром до однородности. Затем добавляем сливочное масло комнатной температуры и продолжаем взбивать, пока смесь не станет воздушной. Добавляем муку. Просеиваем муку, заранее смешанную с разрыхлителем, и вводим ее в основную массу, аккуратно перемешивая. Готовим яблоки. Фрукты моем, удаляем сердцевину и, при желании, кожуру. Нарезаем ломтиками. Собираем пирог. Перемешиваем яблоки с тестом, выкладываем в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Выпекаем. Ставим в разогретую до 180°C духовку на 40 минут, наслаждаемся ароматом и ждем, пока корочка станет золотистой.

Корица добавляет шарлотке особый аромат и делает вкус еще богаче. Попробуйте этот рецепт и поделитесь результатом с близкими — они точно оценят ваши старания!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

