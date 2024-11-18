Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех

Пироги с яблоками остаются любимым десертом круглый год. Даже для начинающей хозяйки приготовить ароматную шарлотку — это легко и приятно. Однако классический рецепт — далеко не единственный способ побаловать себя яблочной выпечкой. Предлагаем попробовать интересный вариант с добавлением корицы, который удивит своим вкусом и простотой приготовления.
Корица добавляет шарлотке особый аромат и делает вкус еще богаче. Попробуйте этот рецепт и поделитесь результатом с близкими — они точно оценят ваши старания!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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