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Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех

Еда

Пироги с яблоками остаются любимым десертом круглый год. Даже для начинающей хозяйки приготовить ароматную шарлотку — это легко и приятно. Однако классический рецепт — далеко не единственный способ побаловать себя яблочной выпечкой. Предлагаем попробовать интересный вариант с добавлением корицы, который удивит своим вкусом и простотой приготовления.

Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яблоки — 5 шт.;
  • корица;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Этапы приготовления:

  1. Взбиваем основу. Яйца смешиваем с сахаром до однородности. Затем добавляем сливочное масло комнатной температуры и продолжаем взбивать, пока смесь не станет воздушной.
  2. Добавляем муку. Просеиваем муку, заранее смешанную с разрыхлителем, и вводим ее в основную массу, аккуратно перемешивая.
  3. Готовим яблоки. Фрукты моем, удаляем сердцевину и, при желании, кожуру. Нарезаем ломтиками.
  4. Собираем пирог. Перемешиваем яблоки с тестом, выкладываем в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
  5. Выпекаем. Ставим в разогретую до 180°C духовку на 40 минут, наслаждаемся ароматом и ждем, пока корочка станет золотистой.

Корица добавляет шарлотке особый аромат и делает вкус еще богаче. Попробуйте этот рецепт и поделитесь результатом с близкими — они точно оценят ваши старания!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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