Рецепт наипростейшего заливного пирога со сливами на кефире или ряженке

Пирог со сливами — это вкусное и ароматное лакомство, которое станет отличным дополнением к чаю или кофе. Этот десерт чрезвычайно прост в приготовлении и не требует никаких кулинарных навыков или дорогих ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.