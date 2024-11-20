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Нежные кабачковые блины прекрасно подойдут тем, кто считает калории

1:10
Еда

Кабачковые блины - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего меню. Они готовятся из доступных ингредиентов и получаются мягкими, нежными и ароматными. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!

Нежные кабачковые блины прекрасно подойдут тем, кто считает калории
Фото: commons.wikimedia.org by Catatine, PDM

Ингредиенты:

  • молодой кабачок — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир 2,5 % — 100 г;
  • сода — 1/4 ч. л.;
  • овсяная мука — 50-60 г;
  • укроп, соль;
  • творог 5 % — 100 г.

Приготовление:

  1. Положите в чашу блендера кусочки кабачка, яйцо, кефир, соду и муку.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Добавьте измельчённый укроп и соль по вкусу.
  4. Если у вас нет блендера, натрите кабачок на мелкой тёрке. Не отжимайте сок! Добавьте муку, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.
  5. Выпекайте блины или оладьи на сухой антипригарной сковороде.

Подавайте кабачковые блины с творогом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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