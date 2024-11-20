Нежные кабачковые блины прекрасно подойдут тем, кто считает калории

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые блины - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего меню. Они готовятся из доступных ингредиентов и получаются мягкими, нежными и ароматными. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!

Фото: commons.wikimedia.org by Catatine, PDM

Ингредиенты:

молодой кабачок — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир 2,5 % — 100 г;

сода — 1/4 ч. л.;

овсяная мука — 50-60 г;

укроп, соль;

творог 5 % — 100 г.

Приготовление:

Положите в чашу блендера кусочки кабачка, яйцо, кефир, соду и муку. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте измельчённый укроп и соль по вкусу. Если у вас нет блендера, натрите кабачок на мелкой тёрке. Не отжимайте сок! Добавьте муку, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны. Выпекайте блины или оладьи на сухой антипригарной сковороде.

Подавайте кабачковые блины с творогом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

