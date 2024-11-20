Нежные кабачковые блины прекрасно подойдут тем, кто считает калории

Кабачковые блины - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего меню. Они готовятся из доступных ингредиентов и получаются мягкими, нежными и ароматными. Попробуйте приготовить их по нашему рецепту и наслаждайтесь этим замечательным блюдом!
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте кабачковые блины с творогом.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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