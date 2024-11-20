Пышные сырники без муки обладают потрясающим апельсиновым вкусом и ароматом

Мы расскажем вам, как приготовить сырники без муки. Этот вариант блюда подойдёт тем, кто следит за своим здоровьем и предпочитает диетические продукты. Кроме того, эти сырники обладают изумительным апельсиновым вкусом и ароматом!
Ингредиенты:
Приготовление:
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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