Пышные сырники без муки обладают потрясающим апельсиновым вкусом и ароматом

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы расскажем вам, как приготовить сырники без муки. Этот вариант блюда подойдёт тем, кто следит за своим здоровьем и предпочитает диетические продукты. Кроме того, эти сырники обладают изумительным апельсиновым вкусом и ароматом!

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

300 г творога,

1 яйцо,

3 ст. л. сахара или сахарозаменителя,

пакетик ванилина,

щепотка соли,

цедра одного апельсина,

сок половины апельсина (примерно 3 ст. л.),

манка от 4 ст. л. без горки (зависит от жирности и влажности творога).

Приготовление:

Смешать творог, яйцо, сахар, ванилин, соль, апельсиновую цедру и сок. Добавить манку (4 ст. л. без горки), перемешать и оставить на 10 минут. Придать сырникам форму, выложить на сковороду с растительным маслом и жарить на среднем огне под крышкой. Если сырники высокие, уменьшить огонь и жарить под крышкой. Также можно запечь сырники в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут. При желании подавать сырники можно с мёдом, сиропом, апельсиновым джемом или горячим шоколадом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

