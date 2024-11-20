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Пышные сырники без муки обладают потрясающим апельсиновым вкусом и ароматом

1:20
Еда

Мы расскажем вам, как приготовить сырники без муки. Этот вариант блюда подойдёт тем, кто следит за своим здоровьем и предпочитает диетические продукты. Кроме того, эти сырники обладают изумительным апельсиновым вкусом и ароматом!

Пышные сырники без муки обладают потрясающим апельсиновым вкусом и ароматом
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 300 г творога,
  • 1 яйцо,
  • 3 ст. л. сахара или сахарозаменителя,
  • пакетик ванилина,
  • щепотка соли,
  • цедра одного апельсина,
  • сок половины апельсина (примерно 3 ст. л.),
  • манка от 4 ст. л. без горки (зависит от жирности и влажности творога).

Приготовление:

  1. Смешать творог, яйцо, сахар, ванилин, соль, апельсиновую цедру и сок.
  2. Добавить манку (4 ст. л. без горки), перемешать и оставить на 10 минут.
  3. Придать сырникам форму, выложить на сковороду с растительным маслом и жарить на среднем огне под крышкой.
  4. Если сырники высокие, уменьшить огонь и жарить под крышкой.
  5. Также можно запечь сырники в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.
  6. При желании подавать сырники можно с мёдом, сиропом, апельсиновым джемом или горячим шоколадом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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