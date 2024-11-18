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Узнайте, почему изюм должен стать частью вашего рациона

1:34
Еда

Гастроэнтеролог Владимир Логинов рекомендует включать изюм в рацион как можно чаще. Этот сухофрукт должен стать регулярным элементом питания, так как он содержит важные минералы, витамины и антиоксиданты, необходимые организму.

Узнайте, почему изюм должен стать частью вашего рациона
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

В числе наиболее значимых питательных веществ, содержащихся в изюме, врач выделил витамины группы В, железо, магний, фосфор и калий. Хотя изюм богат углеводами и сахаром, для здоровых людей это преимущество. Этот сухофрукт быстро обеспечит заряд энергии и одновременно поможет снизить уровень холестерина, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы и укрепляя кости, отметил Владимир Логинов в интервью для издания "Лента.ру".

Однако не рекомендуется чрезмерно увлекаться изюмом из-за его высокого содержания сахара. Лучшим решением будет наслаждаться этими сухофруктами в умеренных порциях, особенно людям с диагнозом диабет или ожирение.

Кроме того, врач подчеркнул важность ухода за зубами после употребления изюма, так как сахар в этих сухофруктах может способствовать развитию кариеса.

Ранее диетолог Ангелина Дюбина отметила, что изюм обладает значительно большими полезными свойствами по сравнению со свежим виноградом. Регулярное включение этого лакомства в рацион может положительно сказаться на когнитивных функциях и состоянии сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Ма́гний химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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