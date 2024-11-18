Узнайте, почему изюм должен стать частью вашего рациона

Гастроэнтеролог Владимир Логинов рекомендует включать изюм в рацион как можно чаще. Этот сухофрукт должен стать регулярным элементом питания, так как он содержит важные минералы, витамины и антиоксиданты, необходимые организму.
В числе наиболее значимых питательных веществ, содержащихся в изюме, врач выделил витамины группы В, железо, магний, фосфор и калий. Хотя изюм богат углеводами и сахаром, для здоровых людей это преимущество. Этот сухофрукт быстро обеспечит заряд энергии и одновременно поможет снизить уровень холестерина, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы и укрепляя кости, отметил Владимир Логинов в интервью для издания "Лента.ру".
Однако не рекомендуется чрезмерно увлекаться изюмом из-за его высокого содержания сахара. Лучшим решением будет наслаждаться этими сухофруктами в умеренных порциях, особенно людям с диагнозом диабет или ожирение.
Кроме того, врач подчеркнул важность ухода за зубами после употребления изюма, так как сахар в этих сухофруктах может способствовать развитию кариеса.
Ранее диетолог Ангелина Дюбина отметила, что изюм обладает значительно большими полезными свойствами по сравнению со свежим виноградом. Регулярное включение этого лакомства в рацион может положительно сказаться на когнитивных функциях и состоянии сердечно-сосудистой системы.
Ма́гний— химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
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