Почему не стоит худеть перед Новым годом

Попытки срочно похудеть к праздникам могут не только оказаться неэффективными, но и навредить здоровью. Диетолог Татьяна Залетаева рассказала о рисках, связанных с резкой сменой режима питания, и дала советы, как скорректировать рацион без ущерба для организма.
Почему диеты перед праздниками опасны
Серьезные диеты перед Новым годом чреваты не только стрессом для организма, но и нежелательными последствиями после праздников. Как пояснила специалист, резко ограничивая себя в питании, человек подвергает организм стрессу. А после завершения диеты, на фоне новогоднего изобилия калорийных блюд, часто происходит переедание, что приводит к еще большему набору веса.
Альтернатива строгим диетам
Залетаева предлагает вместо жестких ограничений внести небольшие изменения в рацион. Большую часть лишнего веса, как правило, составляют отеки. Чтобы избавиться от них, стоит уменьшить потребление соли и соленых продуктов, одновременно увеличив количество выпиваемой воды. Это поможет ускорить вывод лишней жидкости из организма.
Совет для праздничных дней
Если похудеть к празднику не удалось, не стоит накануне Нового года резко ограничивать себя в еде. Лучше сосредоточиться на умеренности и осознанном подходе к выбору блюд на праздничном столе, избегая переедания.
Мнение эксперта
«Ограничивать себя за несколько дней до застолья не нужно. Лучше придерживаться сбалансированного рациона и не стремиться к резким изменениям», — напомнила диетолог.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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