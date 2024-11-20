Почему не стоит худеть перед Новым годом

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Попытки срочно похудеть к праздникам могут не только оказаться неэффективными, но и навредить здоровью. Диетолог Татьяна Залетаева рассказала о рисках, связанных с резкой сменой режима питания, и дала советы, как скорректировать рацион без ущерба для организма.

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Почему диеты перед праздниками опасны

Серьезные диеты перед Новым годом чреваты не только стрессом для организма, но и нежелательными последствиями после праздников. Как пояснила специалист, резко ограничивая себя в питании, человек подвергает организм стрессу. А после завершения диеты, на фоне новогоднего изобилия калорийных блюд, часто происходит переедание, что приводит к еще большему набору веса.

Альтернатива строгим диетам

Залетаева предлагает вместо жестких ограничений внести небольшие изменения в рацион. Большую часть лишнего веса, как правило, составляют отеки. Чтобы избавиться от них, стоит уменьшить потребление соли и соленых продуктов, одновременно увеличив количество выпиваемой воды. Это поможет ускорить вывод лишней жидкости из организма.

Совет для праздничных дней

Если похудеть к празднику не удалось, не стоит накануне Нового года резко ограничивать себя в еде. Лучше сосредоточиться на умеренности и осознанном подходе к выбору блюд на праздничном столе, избегая переедания.

Мнение эксперта

«Ограничивать себя за несколько дней до застолья не нужно. Лучше придерживаться сбалансированного рациона и не стремиться к резким изменениям», — напомнила диетолог.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



