Чем заменить красную икру и сохранить вкус праздника

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра давно стала символом новогоднего застолья, но её высокая стоимость заставляет многих искать более доступные альтернативы. Эндокринолог Анна Петюшина рассказала, как сохранить праздничное настроение, вкус и пользу, заменив деликатес другими продуктами.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0

Имитация икры и её аналоги

Наиболее доступный вариант — имитированная икра. Её изготавливают из желатина и водорослей, но, как отметила врач, этот продукт уступает оригиналу и по вкусу, и по качеству.

Гораздо лучше заменить красную икру морской рыбой, такой как сельдь, сайра или скумбрия. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье сердца и других органов.

Альтернативные виды икры

Вместо традиционной икры лососевых можно выбрать икру палтуса, щуки или даже печень трески. Все эти продукты сохраняют богатый вкус, при этом отличаются доступностью. По словам Петюшиной, они даже превосходят красную икру по полезным свойствам.

Интересный вариант — икра сига. Это белая икра с высоким содержанием цинка, который укрепляет иммунную систему и благотворно влияет на здоровье кожи. Такой продукт смотрится нарядно на праздничном столе и стоит значительно дешевле красной икры.

Сохраняем баланс вкуса и пользы

Подбирая замену красной икре, важно учитывать не только цену, но и питательные свойства.

"Морская рыба, белая икра и печень трески — это не просто вкусные варианты, но и богатые источники полезных веществ, которые помогут сохранить здоровье в праздники", — подчеркнула Анна Петюшина.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

