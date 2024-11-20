Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные новогодние угощения, такие как селедка под шубой, салат "Мимоза", запеченный картофель и бутерброды с икрой, всегда радуют гостей своим вкусом. Но так ли они безопасны для здоровья? Нутрициолог хилинг-отеля Майя Звягинцева рассказала, как сделать праздничное меню более сбалансированным, не жертвуя вкусом.

Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Селедка под шубой и "Мимоза"

По словам эксперта, селедка под шубой — одно из самых калорийных блюд на новогоднем столе. Она содержит соленую рыбу, майонез, маринованные овощи и картофель. Майонез и маринад добавляют блюду большое количество жиров, соли и натрия. Злоупотребление этим салатом может спровоцировать задержку воды в организме, повышение уровня холестерина и избыточное накопление соли.

Салат "Мимоза" также состоит из калорийных ингредиентов: майонеза, консервированного тунца, картофеля и яиц. Как отметила Звягинцева, такие сочетания, хоть и вкусные, все же содержат насыщенные жиры и холестерин, которые нежелательны в больших объемах.

Запеченный картофель и бутерброды с икрой

Жареный и запеченный картофель — традиционные блюда, которые, несмотря на свою популярность, довольно тяжело усваиваются. Бутерброды с красной икрой также не так полезны, как кажутся на первый взгляд. Нутрициолог уточнила, что хотя икра — ценный источник белка и омега-3 жирных кислот, хлеб из пшеничной муки добавляет в блюдо простые углеводы, которые могут резко повысить уровень сахара в крови.

Как сбалансировать праздничное меню

Звягинцева предлагает заменить майонез в салатах на более легкие заправки, например, греческий йогурт или соус из авокадо. Для украшения и вкуса стоит добавить больше свежих овощей и зелени. Вместо бутербродов с икрой нутрициолог советует подать икру на половинках вареных яиц. Этот вариант не только сохранит вкус, но и будет полезнее.

Осознанность и умеренность

На традиционном новогоднем столе преобладают блюда с неидеальным питательным балансом. Однако, как отметила эксперт, умеренность и осознанность помогут сохранить здоровье и радость праздника. "Важно помнить о разнообразии и сочетать привычные блюда с легкими закусками и салатами", — подчеркнула Майя Звягинцева.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



