Новогоднее меню без тяжести: как избежать ошибок в приготовлении

Диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями, какие блюда лучше не подавать на праздничный стол, особенно в Новый год. Специалист акцентировала внимание на том, что некоторые популярные угощения не только перегружают организм, но и могут привести к дискомфорту после застолья.
Почему стоит отказаться от жареного мяса и утки
По словам Елены Соломатиной, блюда из красного мяса и утки, такие как жареное или запеченное, не подходят для позднего праздничного ужина. Эти продукты слишком жирные и тяжелые для переваривания, особенно в вечернее время. Вместо них она советует отдать предпочтение более легким вариантам, таким как курица или рыба.
Овощи — лучший выбор для праздничного стола
Диетолог настоятельно рекомендует включить в новогоднее меню как можно больше овощей. Особенно полезными будут некрахмалистые сорта, такие как листовые салаты, сельдерей или огурцы. Эти продукты богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и предотвратить ощущение тяжести после обильного ужина.
Овощи можно подавать как в виде закусок, так и в качестве гарнира к мясным блюдам. Соломатина подчеркивает, что это гораздо полезнее, чем сочетание мяса с картофелем или крупами. В меню обязательно стоит включить разнообразные овощные салаты — это не только полезно, но и придаст столу красочность и легкость.
Советы для здоровья и комфорта
Составляя праздничное меню, важно учитывать баланс между вкусом и пользой. Легкие белковые блюда и овощи помогут насладиться застольем, избегая переедания и неприятных последствий.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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