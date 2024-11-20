Как выбрать майонез, который не навредит здоровью

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез часто считают вредным из-за высокой калорийности и содержания жиров. Однако при правильном подходе этот соус может стать полезной частью рациона. Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, в каких случаях майонез может быть полезен и как его правильно выбирать.

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Состав и польза натурального майонеза

Майонез готовят из растительных масел, воды, яичных желтков и уксуса. Все эти ингредиенты, взятые по отдельности, полезны для организма. Поэтому качественный, натуральный майонез без искусственных добавок не несет вреда. По словам Кабанова, предпочтительно готовить соус самостоятельно или выбирать продукт с чистым составом: минимальным количеством консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов.

Почему майонез может быть полезен

Ненасыщенные жиры. Растительные масла, которые используются в майонезе, богаты жирными кислотами, необходимыми для работы сердца и сосудов.

Отсутствие холестерина. Растительные масла не содержат холестерин, а его содержание в желтках минимально, что делает майонез безопасным для людей, следящих за уровнем холестерина.

Виды масла. Для салатов Кабанов рекомендует использовать майонез на основе нерафинированных масел. Для горячих блюд больше подойдет соус из рафинированного масла.

Контроль количества

Диетолог подчеркивает, что вред майонеза напрямую связан с его количеством. Разрешается употреблять до 200 г соуса пару раз в неделю. Это количество позволяет получить пользу от продукта без лишнего вреда для фигуры и здоровья.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



