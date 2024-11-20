Какие продукты вызывают камни в почках: советы эндокринолога

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале поделилась информацией о продуктах, которые способны спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Врач подчеркнула, что проблемы могут вызывать не только очевидно "вредные" продукты, но и те, которые обычно считаются полезными.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Что вызывает камни в почках?

По словам специалиста, среди потенциально опасных продуктов выделяются:

шпинат и щавель при чрезмерном употреблении;

чай, кофе и фруктовые соки;

мясные бульоны, включая куриный, и другие белковые продукты;

ягоды и фрукты;

субпродукты (печень, почки, язык, паштеты и другие).

Эти продукты, особенно при регулярном переедании, могут способствовать образованию осадка в почках, что становится основой для формирования камней. Однако опасность возникает лишь в случае их избытка в рационе.

Почему важен питьевой режим?

Павлова подчеркнула, что важнейший фактор в профилактике камнеобразования — это употребление достаточного количества воды. Нехватка жидкости приводит к снижению выведения солей и минералов из организма, что увеличивает риск образования камней в почках. Врач советует регулярно пить воду, чтобы стимулировать работу мочевыводящей системы.

Уточнения

По́чка челове́ка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

