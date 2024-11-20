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Какие продукты вызывают камни в почках: советы эндокринолога

1:23
Еда

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале поделилась информацией о продуктах, которые способны спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Врач подчеркнула, что проблемы могут вызывать не только очевидно "вредные" продукты, но и те, которые обычно считаются полезными.

Какие продукты вызывают камни в почках: советы эндокринолога
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Что вызывает камни в почках?

По словам специалиста, среди потенциально опасных продуктов выделяются:

  • шпинат и щавель при чрезмерном употреблении;
  • чай, кофе и фруктовые соки;
  • мясные бульоны, включая куриный, и другие белковые продукты;
  • ягоды и фрукты;
  • субпродукты (печень, почки, язык, паштеты и другие).

Эти продукты, особенно при регулярном переедании, могут способствовать образованию осадка в почках, что становится основой для формирования камней. Однако опасность возникает лишь в случае их избытка в рационе.

Почему важен питьевой режим?

Павлова подчеркнула, что важнейший фактор в профилактике камнеобразования — это употребление достаточного количества воды. Нехватка жидкости приводит к снижению выведения солей и минералов из организма, что увеличивает риск образования камней в почках. Врач советует регулярно пить воду, чтобы стимулировать работу мочевыводящей системы.

Уточнения

По́чка челове́ка  — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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