Какие продукты вызывают камни в почках: советы эндокринолога

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале поделилась информацией о продуктах, которые способны спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Врач подчеркнула, что проблемы могут вызывать не только очевидно "вредные" продукты, но и те, которые обычно считаются полезными.
Что вызывает камни в почках?
По словам специалиста, среди потенциально опасных продуктов выделяются:
Эти продукты, особенно при регулярном переедании, могут способствовать образованию осадка в почках, что становится основой для формирования камней. Однако опасность возникает лишь в случае их избытка в рационе.
Почему важен питьевой режим?
Павлова подчеркнула, что важнейший фактор в профилактике камнеобразования — это употребление достаточного количества воды. Нехватка жидкости приводит к снижению выведения солей и минералов из организма, что увеличивает риск образования камней в почках. Врач советует регулярно пить воду, чтобы стимулировать работу мочевыводящей системы.
По́чка челове́ка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.
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