Безопасное количество сахара в чае: открытие после 32 лет исследований

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) провели масштабное исследование, чтобы определить безопасное количество сахара в чаях и кофе. На этот вопрос они искали ответ более 30 лет, проанализировав данные о привычках и здоровье 3 тысяч участников.

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Как проводилось исследование?

В течение 32 лет испытуемые употребляли чай и кофе с разным количеством сахара. На начальном и завершающем этапах исследования ученые оценивали их здоровье, чтобы выявить возможное влияние сладких напитков на организм.

Выводы ученых

Результаты показали, что умеренное потребление сахара в напитках практически не связано с риском преждевременной смерти. Однако важно соблюдать безопасную дозу. По мнению исследователей, оптимальная порция сахара для чая или кофе составляет 2-2,5 г, что эквивалентно 1-2 кусочкам рафинада.

Почему важно знать норму?

Добавление сахара в напитки — привычка, которая у многих ассоциируется с комфортом. Однако чрезмерное употребление может привести к ряду проблем, включая ожирение и нарушения обмена веществ. Рекомендованная доза позволяет наслаждаться сладким вкусом, не нанося вреда организму.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.



