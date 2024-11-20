Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) провели масштабное исследование, чтобы определить безопасное количество сахара в чаях и кофе. На этот вопрос они искали ответ более 30 лет, проанализировав данные о привычках и здоровье 3 тысяч участников.
Как проводилось исследование?
В течение 32 лет испытуемые употребляли чай и кофе с разным количеством сахара. На начальном и завершающем этапах исследования ученые оценивали их здоровье, чтобы выявить возможное влияние сладких напитков на организм.
Выводы ученых
Результаты показали, что умеренное потребление сахара в напитках практически не связано с риском преждевременной смерти. Однако важно соблюдать безопасную дозу. По мнению исследователей, оптимальная порция сахара для чая или кофе составляет 2-2,5 г, что эквивалентно 1-2 кусочкам рафинада.
Почему важно знать норму?
Добавление сахара в напитки — привычка, которая у многих ассоциируется с комфортом. Однако чрезмерное употребление может привести к ряду проблем, включая ожирение и нарушения обмена веществ. Рекомендованная доза позволяет наслаждаться сладким вкусом, не нанося вреда организму.
Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.