Почему бананы — лучший продукт для утреннего приема пищи

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Лиза Ричардс поделилась своими рекомендациями о продуктах для идеального завтрака. Она назвала бананы одним из лучших вариантов, особенно для людей с чувствительным желудком или проблемами пищеварения.

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Почему бананы — отличный выбор?

Бананы содержат мало ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов, что делает их легкоусвояемым продуктом. Это особенно важно для тех, кто часто сталкивается с вздутием живота или другими неприятными ощущениями после еды.

Плод богат клетчаткой и витамином В6 — элементами, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуют нормализации работы кишечника и предотвращают вздутие. Калий в составе бананов помогает регулировать уровень натрия, что снижает вероятность задержки воды в организме.

Дополнительные преимущества

Лиза Ричардс отметила, что бананы дарят ощущение насыщения, благодаря чему снижается риск переедания в течение дня. Это делает их отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием.

"Клетчатка в бананах помогает контролировать аппетит, а также способствует правильному пищеварению, исключая неприятные симптомы," — подчеркнула эксперт.

Как разнообразить завтрак с бананами?

Этот фрукт отлично сочетается с различными блюдами. Его можно добавить в овсянку, использовать в начинке для блинчиков, смешать с нежирным йогуртом или подать в составе фруктового салата. Бананы также можно использовать как основу для смузи, что сделает завтрак полезным и вкусным.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.



