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Почему селедка под шубой — самый тяжелый салат праздника

1:48
Еда

Шеф-повар Антон Прокофьев рассказал, какие блюда новогоднего стола стоит есть с осторожностью. По мнению эксперта, особого внимания заслуживает селедка под шубой — один из самых популярных праздничных салатов. Прокофьев назвал его самым "тяжелым" блюдом из-за состава и калорийности.

Почему селедка под шубой — самый тяжелый салат праздника
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Селедка под шубой: сколько можно съесть?

Слоеный салат включает соленую рыбу, яйца, овощи и майонез — ингредиенты, которые делают его не только вкусным, но и насыщенным. Поэтому порция на одного человека не должна превышать 200 граммов.

"Это тяжелый салат. Даже такая небольшая порция, как 200 граммов, уже вполне достаточна для одного человека", — подчеркнул шеф-повар.

Оливье и другие салаты: умеренность — ключ к успеху

Другой популярный салат — оливье — более легкий, но его тоже не стоит есть в больших количествах. Прокофьев рекомендует ограничиться порцией от 50 до 180 граммов, особенно если на столе есть и другие блюда, которые хочется попробовать.

Эксперт напомнил, что общая норма еды за праздничным ужином составляет около 500 граммов на человека. Это количество позволяет избежать переедания, а также предотвратить неприятные ощущения после застолья.

Почему стоит следить за порциями?

Контроль за порциями не только убережет от тяжести в желудке, но и поможет избежать лишних калорий, которые часто сопровождают новогодние застолья. Кроме того, разумное количество блюд на столе избавит от необходимости доедать праздничные салаты в течение нескольких дней.

Уточнения

«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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