Почему селедка под шубой — самый тяжелый салат праздника

Шеф-повар Антон Прокофьев рассказал, какие блюда новогоднего стола стоит есть с осторожностью. По мнению эксперта, особого внимания заслуживает селедка под шубой — один из самых популярных праздничных салатов. Прокофьев назвал его самым "тяжелым" блюдом из-за состава и калорийности.
Селедка под шубой: сколько можно съесть?
Слоеный салат включает соленую рыбу, яйца, овощи и майонез — ингредиенты, которые делают его не только вкусным, но и насыщенным. Поэтому порция на одного человека не должна превышать 200 граммов.
"Это тяжелый салат. Даже такая небольшая порция, как 200 граммов, уже вполне достаточна для одного человека", — подчеркнул шеф-повар.
Оливье и другие салаты: умеренность — ключ к успеху
Другой популярный салат — оливье — более легкий, но его тоже не стоит есть в больших количествах. Прокофьев рекомендует ограничиться порцией от 50 до 180 граммов, особенно если на столе есть и другие блюда, которые хочется попробовать.
Эксперт напомнил, что общая норма еды за праздничным ужином составляет около 500 граммов на человека. Это количество позволяет избежать переедания, а также предотвратить неприятные ощущения после застолья.
Почему стоит следить за порциями?
Контроль за порциями не только убережет от тяжести в желудке, но и поможет избежать лишних калорий, которые часто сопровождают новогодние застолья. Кроме того, разумное количество блюд на столе избавит от необходимости доедать праздничные салаты в течение нескольких дней.
«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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