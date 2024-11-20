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Почему чай в пакетиках может быть опасен для здоровья

1:28
Еда

Чай в пакетиках может быть опасен для здоровья, утверждает онколог Артур Бернацкий. Врач рассказал, что этот популярный напиток часто изготавливается не из качественных высушенных чайных листьев, а из перетертой крошки, практически лишенной полезных веществ. Если фильтр-пакеты не имеют индивидуальной упаковки, они могут впитывать отходы производства, что еще больше снижает их качество.

Почему чай в пакетиках может быть опасен для здоровья
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Опасные примеси в пакетированном чае

Бернацкий подчеркнул, что в пакетированный чай нередко добавляют химические примеси. Эти вещества обеспечивают быстрое окрашивание воды, даже холодной, и придают напитку вкус и аромат. Однако такие добавки могут негативно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.

Специалист отметил, что особенно опасно употреблять чай в пакетиках людям с ослабленным организмом, включая пациентов с онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом и псориазом. Агрессивные вещества в составе этого напитка усугубляют состояние здоровья, создавая дополнительную нагрузку на организм.

Чтобы избежать негативного влияния на здоровье, лучше отдавать предпочтение листовому чаю, произведенному с соблюдением стандартов качества. Такой напиток сохраняет больше полезных веществ и не содержит вредных добавок.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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