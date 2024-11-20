Быстрый способ приготовления запечённого картофеля на гарнир

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Печёный картофель — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из самых простых и быстрых вариантов — запекание картофеля в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить печёную картошку быстро и вкусно.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Ингредиенты:

500 г картофеля,

1,5 ст. л. растительного масла,

смесь перцев — по вкусу.

Быстрый способ приготовления печёного картофеля:

Три средних картофелины (500 г) промыть и обсушить бумажным полотенцем (не очищать). Разрезать каждую картофелину пополам и уложить разрезанной стороной вверх в небольшую форму для запекания. Посолить, посыпать смесью перцев и полить растительным маслом без запаха (1,5 столовых ложки). Можно использовать другие специи по вкусу. Перевернуть половинки картофеля разрезанной стороной вниз и полить небольшим количеством масла сверху. Запекать картофель в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут, на среднем уровне. Готовность картошки проверить зубочисткой.

Подавать картофель в качестве гарнира или основного блюда с салатом. Внутри картофель получается мягкий, а аромат и вкус у него просто отличные.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

