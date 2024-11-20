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Быстрый способ приготовления запечённого картофеля на гарнир

1:24
Еда

Печёный картофель — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из самых простых и быстрых вариантов — запекание картофеля в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить печёную картошку быстро и вкусно.

Быстрый способ приготовления запечённого картофеля на гарнир
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля,
  • 1,5 ст. л. растительного масла,
  • смесь перцев — по вкусу.

Быстрый способ приготовления печёного картофеля:

  1. Три средних картофелины (500 г) промыть и обсушить бумажным полотенцем (не очищать).
  2. Разрезать каждую картофелину пополам и уложить разрезанной стороной вверх в небольшую форму для запекания.
  3. Посолить, посыпать смесью перцев и полить растительным маслом без запаха (1,5 столовых ложки). Можно использовать другие специи по вкусу.
  4. Перевернуть половинки картофеля разрезанной стороной вниз и полить небольшим количеством масла сверху.
  5. Запекать картофель в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут, на среднем уровне.
  6. Готовность картошки проверить зубочисткой.

Подавать картофель в качестве гарнира или основного блюда с салатом. Внутри картофель получается мягкий, а аромат и вкус у него просто отличные.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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