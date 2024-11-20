Быстрый способ приготовления запечённого картофеля на гарнир

Печёный картофель — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из самых простых и быстрых вариантов — запекание картофеля в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить печёную картошку быстро и вкусно.
Ингредиенты:
Быстрый способ приготовления печёного картофеля:
Подавать картофель в качестве гарнира или основного блюда с салатом. Внутри картофель получается мягкий, а аромат и вкус у него просто отличные.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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