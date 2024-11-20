Восхитительный шоколадный рулет с кремом, который даже не нужно печь

Шоколадный рулет с кремом — изысканный десерт, который легко приготовить, ведь он даже не требует выпекания. Этот красивый и вкусный рулет украсит любой стол.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шоколадный рулет готов!
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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