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Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов

1:02
Еда

Шоколадные конфеты с арахисовой начинкой — это изысканное лакомство, которое сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус и ароматную начинку из арахиса. Это идеальное сочетание для любителей сладостей, которые хотят насладиться неповторимым вкусом и ароматом, и при этом не заморачиваться готовкой.

Готовим домашние шоколадные конфеты к чаю всего из трёх ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 200 г печенья,
  • 200 г арахисовой пасты,
  • 100 г шоколада.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в блендере до состояния крошки.
  2. Добавьте арахисовую пасту и тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте из полученной массы конфеты любой формы и уберите их в морозильную камеру на 5-10 минут.
  4. Тем временем растопите шоколад.
  5. Достаньте конфеты из морозильной камеры и окуните каждую в растопленный шоколад. Положите их на решётку, чтобы шоколад быстрее застыл. При желании украсьте конфеты оставшимся шоколадом.

Ваши шоколадные конфеты готовы.

 

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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