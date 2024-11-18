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Почему варенье не теряет всю свою пользу

Еда

Варенье, безусловно, уступает свежим ягодам и фруктам по содержанию витаминов, но это не делает его вредным продуктом. Вопрос о том, какие полезные вещества сохраняются после варки, особенно актуален.

Почему варенье не теряет всю свою пользу
Фото: commons.wikimedia.org

Кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева объясняет, что главным недостатком варенья является большое количество сахара. Также термическая обработка значительно уменьшает количество витаминов. Например, витамин С практически полностью разрушается при варке. Поэтому варенье из цитрусовых, смородины, персиков и других богатых этим витамином плодов не восполнит его дефицит в организме.

Однако не все витамины теряются при приготовлении. Витамины группы В и витамин А более устойчивы к высоким температурам. Они содержатся в темных, красных и оранжевых плодах, таких как черника, клубника, облепиха. Заготовки из этих ягод могут быть полезными, сохраняя часть ценных веществ.

Варенье также сохраняет органические кислоты, которые способны оказывать положительное влияние на организм, особенно в период простуд. Например, малиновое варенье традиционно считается одним из лучших средств для поддержания иммунитета.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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