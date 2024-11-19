Скрытые опасности протеиновых батончиков: что нужно знать

Протеиновые батончики давно перестали быть продуктом исключительно для профессиональных спортсменов. Сегодня они доступны каждому и особенно популярны среди тех, кто хочет похудеть или придать своему телу красивый рельеф. Однако их полезность не всегда так очевидна, как кажется.
Диетолог Анастасия Тараско напоминает, что протеиновые батончики содержат не только белок, но и нередко имеют высокую калорийность. Это делает их не всегда более здоровой альтернативой привычным сладостям. Если цель — не похудение, батончики могут стать хорошей заменой десертам. Но даже в этом случае важно соблюдать меру и обращать внимание на состав, особенно на содержание белка.
Чем опасен переизбыток белка?
Белок — один из ключевых макронутриентов, необходимый каждому человеку. Но его избыток может быть вреден. Дневная норма потребления белка зависит от множества факторов, включая возраст, пол, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний. Поэтому увлекаться протеиновыми батончиками, не учитывая этих параметров, не стоит.
О чем еще важно помнить?
Хотя в батончиках часто отсутствует сахар, его заменяют сахарозаменителями, которые при злоупотреблении могут вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
Особую осторожность с протеиновыми снеками следует проявлять детям, людям с заболеваниями почек и тем, кто страдает обострением хронических болезней. Для них такие десерты могут быть не просто бесполезны, но и опасны.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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