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Скрытые опасности протеиновых батончиков: что нужно знать

1:42
Еда

Протеиновые батончики давно перестали быть продуктом исключительно для профессиональных спортсменов. Сегодня они доступны каждому и особенно популярны среди тех, кто хочет похудеть или придать своему телу красивый рельеф. Однако их полезность не всегда так очевидна, как кажется.

Скрытые опасности протеиновых батончиков: что нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

Диетолог Анастасия Тараско напоминает, что протеиновые батончики содержат не только белок, но и нередко имеют высокую калорийность. Это делает их не всегда более здоровой альтернативой привычным сладостям. Если цель — не похудение, батончики могут стать хорошей заменой десертам. Но даже в этом случае важно соблюдать меру и обращать внимание на состав, особенно на содержание белка.

Чем опасен переизбыток белка?

Белок — один из ключевых макронутриентов, необходимый каждому человеку. Но его избыток может быть вреден. Дневная норма потребления белка зависит от множества факторов, включая возраст, пол, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний. Поэтому увлекаться протеиновыми батончиками, не учитывая этих параметров, не стоит.

О чем еще важно помнить?

Хотя в батончиках часто отсутствует сахар, его заменяют сахарозаменителями, которые при злоупотреблении могут вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Особую осторожность с протеиновыми снеками следует проявлять детям, людям с заболеваниями почек и тем, кто страдает обострением хронических болезней. Для них такие десерты могут быть не просто бесполезны, но и опасны.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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