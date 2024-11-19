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Как определить качественную куриную тушку: полезный лайфхак

1:23
Еда

При выборе цельной куриной тушки важно обращать внимание на детали, которые могут рассказать о качестве продукта. Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" поделился необычным лайфхаком — курицу нужно "погладить".

Как определить качественную куриную тушку: полезный лайфхак
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Но зачем это делать?

По словам эксперта, недобросовестные производители нередко увеличивают вес курицы, накачивая её водой и добавляя влагоудерживающие вещества. Такие добавки не только удешевляют процесс производства, но и позволяют продать продукт дороже за счёт увеличенного веса. Проверить наличие избыточной влаги в мясе можно при помощи простой манипуляции.

Как проверить курицу на "водянистость"?

Погладьте тушку рукой. Если мясо моментально возвращается в свою исходную форму, скорее всего, продукт качественный. Однако если курица остаётся "примятой" и долго не расправляется, это может указывать на наличие излишней жидкости и влагоудерживающих добавок.

Агапкин также отметил, что при покупке важно не забывать читать состав на упаковке. Если среди ингредиентов указаны вещества, отличные от куриного мяса, лучше отказаться от такого продукта. Эти простые рекомендации помогут выбрать действительно качественное мясо.

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме того, от них получают перо и пух.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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