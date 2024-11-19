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Эксперты объяснили, почему нельзя есть гречку с грибами

1:46
Еда

Гречка — универсальная крупа, которая подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина. Однако её полезность во многом зависит от того, с какими продуктами её сочетать. Некоторые популярные комбинации могут не только снизить её питательную ценность, но и привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Эксперты объяснили, почему нельзя есть гречку с грибами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Эксперты выделили пять продуктов, которые лучше не сочетать с гречкой.

  • Сливочное масло.
    Хотя масло делает гречку вкуснее, оно добавляет в блюдо лишние калории. Постоянное употребление крупы с маслом может привести к набору веса, несмотря на её "диетический" статус.
  • Молоко.
    Комбинация гречки с молоком, популярная у многих с детства, мешает усвоению железа и цинка из крупы. Эти элементы жизненно важны для здоровья организма, поэтому их лучше не блокировать молочными продуктами.
  • Лук.
    Лук содержит фруктозу, которая в большом количестве может вызвать неприятные последствия для пищеварения, такие как вздутие живота и диарея.
  • Грибы.
    Грибы, хоть и вкусны в сочетании с гречкой, являются тяжёлым белковым продуктом. Их избыток может привести к дискомфорту в желудке, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.
  • Красное мясо.
    Сочетание гречки с мясом богато насыщенными жирами и холестерином. Такое блюдо будет сложно перевариваться и может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Рекомендации

Чтобы сохранить пользу гречки, сочетайте её с более лёгкими и полезными продуктами, например, с овощами, зеленью или постными белками.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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