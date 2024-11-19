Когда цитрусовые могут навредить: советы диетолога

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины и мандарины, давно известны своим богатым содержанием витамина С и способностью укреплять иммунитет. Однако употреблять их можно далеко не всем, предупреждает диетолог Елена Соломатина.

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Эксперт рассказала, в каких случаях стоит ограничить или вовсе отказаться от мандаринов и апельсинов.

Когда цитрусовые могут навредить?

Повышенное содержание сахара.

Цитрусовые, особенно сладкие сорта, содержат большое количество сахара. Это касается как апельсинов, так и мандаринов, которые становятся особенно популярными осенью и зимой. Бесконтрольное потребление этих фруктов может привести к росту уровня глюкозы в крови. Людям, контролирующим сахар, стоит подходить к их употреблению с осторожностью. Решение о допустимом количестве должен принимать врач.

Заболевания желудка.

При язве или гастрите цитрусовые могут нанести вред. Их кислотность раздражает поврежденную слизистую, провоцируя обострение воспаления. Даже здоровым людям не рекомендуется употреблять апельсины, мандарины и лимоны натощак, чтобы избежать раздражения желудка.

Дисбиоз и проблемы с пищеварением.

Клетчатка, содержащаяся в цитрусовых, может усугубить метеоризм или вызвать проблемы со стулом у людей с нарушением пищеварения.

Аллергия.

Цитрусовые — сильные аллергены. Причем даже у тех, кто без проблем ел их ранее, аллергия может развиться из-за переедания.

Рекомендации

Елена Соломатина советует соблюдать умеренность при употреблении этих фруктов, особенно людям с перечисленными проблемами. Она напомнила, что даже полезные продукты могут стать причиной неприятностей при чрезмерном употреблении.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

