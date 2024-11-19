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Пошаговый рецепт ароматного пирога с рыбой и рисом

2:14
Еда

Выходные — лучшее время для экспериментов на кухне, особенно если они из простых и доступных продуктов. Попробуйте приготовить ароматный и сытный рыбный пирог с рисом. Это блюдо не только вкусное, но и полноценное, не требующее гарнира.

Пошаговый рецепт ароматного пирога с рыбой и рисом
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Для основы и начинки:

  • Рыба (любая) — 400 г
  • Рис — 1 стакан
  • Лук — 1 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло, соль и перец

Для заливки:

  • Молоко — 200 мл
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Паприка и соль

Приготовление:

1. Подготовьте основу:

Отварите рис до готовности, остудите.
Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте на растительном масле, затем смешайте с рисом.
В остывшую смесь добавьте яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите рисовую массу, сформировав дно и бортики.

2. Готовим начинку:

Рыбу нарежьте кусочками, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки.
Выложите рыбу в подготовленную рисовую основу.

3. Приготовьте заливку:

На медленном огне растопите сливочное масло, добавьте муку и молоко, помешивая венчиком, прогрейте смесь несколько минут.
Положите в соус сливочный сыр и дождитесь его полного растворения.
В отдельной миске взбейте два яйца с солью, горчицей и мелко нарубленной зеленью. Соедините эту смесь с соусом.

4. Финальный этап:

Залейте пирог приготовленной заливкой, равномерно распределив её по всей поверхности.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.

Ваш пирог с рыбой и рисом готов! Нежная начинка, насыщенный вкус и аппетитная заливка сделают его идеальным блюдом для семейного обеда или ужина.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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