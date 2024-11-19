Пошаговый рецепт ароматного пирога с рыбой и рисом

Выходные — лучшее время для экспериментов на кухне, особенно если они из простых и доступных продуктов. Попробуйте приготовить ароматный и сытный рыбный пирог с рисом. Это блюдо не только вкусное, но и полноценное, не требующее гарнира.
Для основы и начинки:
Для заливки:
1. Подготовьте основу:
Отварите рис до готовности, остудите.
Лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте на растительном масле, затем смешайте с рисом.
В остывшую смесь добавьте яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите рисовую массу, сформировав дно и бортики.
2. Готовим начинку:
Рыбу нарежьте кусочками, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки.
Выложите рыбу в подготовленную рисовую основу.
3. Приготовьте заливку:
На медленном огне растопите сливочное масло, добавьте муку и молоко, помешивая венчиком, прогрейте смесь несколько минут.
Положите в соус сливочный сыр и дождитесь его полного растворения.
В отдельной миске взбейте два яйца с солью, горчицей и мелко нарубленной зеленью. Соедините эту смесь с соусом.
4. Финальный этап:
Залейте пирог приготовленной заливкой, равномерно распределив её по всей поверхности.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.
Ваш пирог с рыбой и рисом готов! Нежная начинка, насыщенный вкус и аппетитная заливка сделают его идеальным блюдом для семейного обеда или ужина.
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