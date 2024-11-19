Лучший рецепт осетинских пирогов с мясом и сыром

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Осетинские пироги давно завоевали популярность в российских семьях благодаря своей тонкой корочке, насыщенному вкусу и разнообразию начинок. Самыми любимыми считаются пироги с мясом, картофелем и сыром, а также с зеленью и сыром. Однако главный секрет этого блюда — в правильном тесте.

Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa, CC BY-SA 4.0

Как приготовить тесто для осетинских пирогов?

Ингредиенты для теста просты и доступны:

Мука — 350 г

Вода — 200 мл

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Этого количества достаточно для приготовления четырёх небольших пирогов.

Процесс приготовления теста:

В тёплой воде размешайте дрожжи и сахар. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы активировать дрожжи. Добавьте соль и постепенно вводите муку. Тщательно вымесите тесто до однородной консистенции. Накройте миску с тестом и оставьте его на час для подъёма.

Как формировать пироги?

Разделите подошедшее тесто на четыре части, скатайте их в шары. Каждый шар раскатайте в небольшой круг. В центр положите начинку, сформированную в шар. Тщательно защипните края, переверните пирог швом вниз и аккуратно расправьте его в тонкую лепёшку. Лучше всего делать это руками, чтобы сохранить текстуру.

Выпечка:

Перед отправкой пирога в духовку сделайте небольшую дырочку в центре лепёшки. Выпекайте пироги при 210°C в течение 20 минут. После готовности смажьте их сливочным маслом для аромата и мягкости.

Осетинские пироги несложны в приготовлении, но требуют терпения. Следуя этим советам, вы легко сможете радовать семью вкусными домашними пирогами.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).



