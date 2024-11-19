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Натуральное отбеливание зубов: продукты, которые реально работают

1:27
Еда

Ученые-стоматологи из Гарварда назвали продукты, которые помогают естественным образом отбеливать зубы и улучшать состояние эмали.

Натуральное отбеливание зубов: продукты, которые реально работают
Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0

Ежедневное потребление продуктов с красителями и кислотами приводит к потемнению зубной эмали. Традиционные методы отбеливания могут быть дорогими, неэффективными или вредными для зубов. Однако исследователи обнаружили, что добиться отбеливающего эффекта можно без ущерба для здоровья зубов — с помощью определенной пищи.

Профессор Майкл Андерсон и его команда провели шестимесячное исследование, в котором приняли участие 200 добровольцев. Участники эксперимента придерживались особой диеты, включающей продукты с отбеливающими свойствами.

Результаты показали, что брокколи, киви и миндаль обладают самым выраженным отбеливающим эффектом. В этих продуктах содержатся ферменты, которые осветляют зубную эмаль, не повреждая её структуру.

Исследование вызвало интерес у производителей средств для ухода за полостью рта. Его результаты были опубликованы в Journal of Dental Research.

Вывод:

Естественное отбеливание зубов стало возможным благодаря правильному питанию. Регулярное употребление брокколи, киви и миндаля не только помогает вернуть белизну эмали, но и способствует её укреплению.

Уточнения

Ки́ви название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная . Сами растения представляют собой крупные древовидные лианы родом из Китая, поэтому киви иногда называют «китайским крыжовником». 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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