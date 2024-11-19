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Диетолог напомнила о пользе репы и её противопоказаниях

1:36
Еда

Осень — лучшее время, чтобы включить в рацион больше овощей и поддержать организм витаминами. Помимо привычных свеклы, картофеля, моркови, капусты, лука и чеснока, есть ещё один корнеплод, который часто незаслуженно игнорируют.

Диетолог напомнила о пользе репы и её противопоказаниях
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Гастроэнтеролог и диетолог Александра Разаренова напомнила, что репа — это кладезь витаминов А, В, С и Е, а также ценных минералов, таких как кальций, цинк, магний, калий и сера. Этот корнеплод обладает противогрибковыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Включение репы в рацион не только обогатит меню, но и поддержит организм в осенний период, отмечает эксперт.

Когда стоит быть осторожнее?

Однако не всем репа подходит. Специалист подчеркнула, что людям с воспалением кишечника, язвами, повышенной кислотностью желудка, гастритом или гипотонией следует избегать этого продукта. Также с осторожностью репу стоит употреблять при заболеваниях щитовидной железы.

Как включить репу в рацион?

Репа хорошо сочетается с зеленью, оливковым маслом, имбирем, семенами льна и тыквы, а также черным перцем. Её можно использовать как гарнир к мясным и рыбным блюдам или добавлять в салаты.

Итог:

Репа — это не только полезный, но и универсальный продукт. Она может стать отличным дополнением к осеннему рациону, если употреблять её правильно и с учётом противопоказаний.

Уточнения

Репа или репа огородная  — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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