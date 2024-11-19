Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению

Говядина считается одним из самых полезных видов красного мяса, но для получения идеального блюда важно не только правильно выбрать продукт, но и грамотно его подготовить. Ошибки на этапе подготовки могут испортить вкус мяса и даже повлиять на его безопасность.
Многие хозяйки привычно моют мясо под проточной водой или замачивают его перед приготовлением. Однако шеф-повара уверяют, что это не только бесполезно, но и небезопасно.
Эксперты объясняют: вода не избавляет мясо от бактерий, а наоборот, способствует их распространению. Капли, стекающие с говядины, могут попадать на посуду, продукты и рабочие поверхности, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Вредные бактерии всё равно погибнут во время термической обработки, поэтому лучше вовсе отказаться от промывания мяса.
Ещё один важный шаг в приготовлении — это разделка. Чтобы сохранить нежность мяса и предотвратить его усадку, говядину нужно резать поперек волокон. Такой способ помогает сохранить структуру мышечной ткани, а белки остаются в самом мясе, делая его более сочным и вкусным.
Подготовка говядины требует внимания и правильных действий. Откажитесь от мытья мяса и уделите внимание правильной нарезке, чтобы ваш кулинарный шедевр удался.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.