Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши ягодицы станут упругими и подтянутыми после этого упражнения
Ольга Орлова вышла из себя из-за критики внешности дочери: мозги не купишь
Выращивание розмарина из черенка, купленного в магазине
Диетолог напомнила о пользе репы и её противопоказаниях
Врач назвал заболевания, при которых нужно ограничить потребление шоколада
Охлобыстин рассказал об отношениях Владимира Лёвкина с женой
Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых
США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы

Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению

Еда

Говядина считается одним из самых полезных видов красного мяса, но для получения идеального блюда важно не только правильно выбрать продукт, но и грамотно его подготовить. Ошибки на этапе подготовки могут испортить вкус мяса и даже повлиять на его безопасность.

Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Почему не стоит мыть говядину?

Многие хозяйки привычно моют мясо под проточной водой или замачивают его перед приготовлением. Однако шеф-повара уверяют, что это не только бесполезно, но и небезопасно.
Эксперты объясняют: вода не избавляет мясо от бактерий, а наоборот, способствует их распространению. Капли, стекающие с говядины, могут попадать на посуду, продукты и рабочие поверхности, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Вредные бактерии всё равно погибнут во время термической обработки, поэтому лучше вовсе отказаться от промывания мяса.

Как правильно разделать говядину?

Ещё один важный шаг в приготовлении — это разделка. Чтобы сохранить нежность мяса и предотвратить его усадку, говядину нужно резать поперек волокон. Такой способ помогает сохранить структуру мышечной ткани, а белки остаются в самом мясе, делая его более сочным и вкусным.

Итог:

Подготовка говядины требует внимания и правильных действий. Откажитесь от мытья мяса и уделите внимание правильной нарезке, чтобы ваш кулинарный шедевр удался.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Садоводство, цветоводство
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению
Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых
США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Как поддержание здорового уровня жира помогает избавиться от целлюлита
Эти витамины нельзя назначать самому себе. Вот список
Переломная точка. Набиуллина оценила экономику России
Из-за долгов у крупного рыбоводного хозяйства в Ленинградской области сменится владелец
Участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа, пишут на Западе
15-летняя российская фигуристка поймана на допинге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.