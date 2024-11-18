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Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке

2:40
Еда

Это блюдо станет настоящей находкой для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и без лишних хлопот. Сочетание пасты, фарша, грибов и нежного сыра создаёт гармоничный вкус, который понравится всем.

Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Шампиньоны: 250 г
  • Помидоры в собственном соку: 750-800 г
  • Сельдерей: 1 стебель
  • Репчатый лук: 1-2 штуки
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Растительное масло: 4 ст. ложки + для смазывания
  • Говяжий фарш: 650 г
  • Томатная паста: 2 ст. ложки
  • Говяжий бульон или вода: 350 мл
  • Соль и чёрный молотый перец: по вкусу
  • Пенне или другая паста: 230 г
  • Чеддер или другой сыр: 100 г

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты:
Нарежьте грибы средними кусочками.
Мелко порубите помидоры, сельдерей и лук.
Пропустите чеснок через пресс.

2. Обжарьте овощи:
Нагрейте 2 ст. ложки масла на среднем огне.
Обжарьте лук и сельдерей до мягкости.

3. Приготовьте фарш:
Добавьте фарш в сковороду, разбивая крупные комки лопаткой. Обжаривайте 4-5 минут до изменения цвета.

4. Добавьте чеснок и томатную пасту:
Перемешайте и обжаривайте 30-60 секунд, чтобы раскрыть аромат.

5. Сделайте соус:
Добавьте помидоры с соком и бульон. Посолите, поперчите и перемешайте.
Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30 минут.

6. Подрумяньте грибы:
В другой сковороде нагрейте оставшееся масло.
Лёгкая румяная корочка на грибах добавит блюду аромат.

7. Сварите пасту:
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте воду.

8. Смешайте ингредиенты:
Соедините макароны, фарш и грибы в одной посуде.
Попробуйте на вкус, добавьте соль и перец, если нужно.

9. Подготовьте к запеканию:
Смажьте форму для выпекания маслом.
Выложите смесь и равномерно посыпьте натёртым сыром.

10. Запеките:
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выпекайте 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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