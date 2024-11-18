Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке

Это блюдо станет настоящей находкой для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и без лишних хлопот. Сочетание пасты, фарша, грибов и нежного сыра создаёт гармоничный вкус, который понравится всем.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовьте ингредиенты:
Нарежьте грибы средними кусочками.
Мелко порубите помидоры, сельдерей и лук.
Пропустите чеснок через пресс.
2. Обжарьте овощи:
Нагрейте 2 ст. ложки масла на среднем огне.
Обжарьте лук и сельдерей до мягкости.
3. Приготовьте фарш:
Добавьте фарш в сковороду, разбивая крупные комки лопаткой. Обжаривайте 4-5 минут до изменения цвета.
4. Добавьте чеснок и томатную пасту:
Перемешайте и обжаривайте 30-60 секунд, чтобы раскрыть аромат.
5. Сделайте соус:
Добавьте помидоры с соком и бульон. Посолите, поперчите и перемешайте.
Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30 минут.
6. Подрумяньте грибы:
В другой сковороде нагрейте оставшееся масло.
Лёгкая румяная корочка на грибах добавит блюду аромат.
7. Сварите пасту:
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте воду.
8. Смешайте ингредиенты:
Соедините макароны, фарш и грибы в одной посуде.
Попробуйте на вкус, добавьте соль и перец, если нужно.
9. Подготовьте к запеканию:
Смажьте форму для выпекания маслом.
Выложите смесь и равномерно посыпьте натёртым сыром.
10. Запеките:
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выпекайте 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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