Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо станет настоящей находкой для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и без лишних хлопот. Сочетание пасты, фарша, грибов и нежного сыра создаёт гармоничный вкус, который понравится всем.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Шампиньоны: 250 г

Помидоры в собственном соку: 750-800 г

Сельдерей: 1 стебель

Репчатый лук: 1-2 штуки

Чеснок: 2 зубчика

Растительное масло: 4 ст. ложки + для смазывания

Говяжий фарш: 650 г

Томатная паста: 2 ст. ложки

Говяжий бульон или вода: 350 мл

Соль и чёрный молотый перец: по вкусу

Пенне или другая паста: 230 г

Чеддер или другой сыр: 100 г

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты:

Нарежьте грибы средними кусочками.

Мелко порубите помидоры, сельдерей и лук.

Пропустите чеснок через пресс.

2. Обжарьте овощи:

Нагрейте 2 ст. ложки масла на среднем огне.

Обжарьте лук и сельдерей до мягкости.

3. Приготовьте фарш:

Добавьте фарш в сковороду, разбивая крупные комки лопаткой. Обжаривайте 4-5 минут до изменения цвета.

4. Добавьте чеснок и томатную пасту:

Перемешайте и обжаривайте 30-60 секунд, чтобы раскрыть аромат.

5. Сделайте соус:

Добавьте помидоры с соком и бульон. Посолите, поперчите и перемешайте.

Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30 минут.

6. Подрумяньте грибы:

В другой сковороде нагрейте оставшееся масло.

Лёгкая румяная корочка на грибах добавит блюду аромат.

7. Сварите пасту:

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте воду.

8. Смешайте ингредиенты:

Соедините макароны, фарш и грибы в одной посуде.

Попробуйте на вкус, добавьте соль и перец, если нужно.

9. Подготовьте к запеканию:

Смажьте форму для выпекания маслом.

Выложите смесь и равномерно посыпьте натёртым сыром.

10. Запеките:

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выпекайте 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

