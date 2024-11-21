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Как превратить мутный бульон в чистый и ароматный за 5 минут

2:33
Еда

Идеальный куриный бульон — это основа ароматного супа, способная украсить блюдо даже в чистом виде. Однако достичь прозрачности и насыщенного вкуса бывает непросто. Причиной мутности могут стать мелкие ошибки в процессе варки, которых легко избежать, если соблюдать проверенные рекомендации.

Как превратить мутный бульон в чистый и ароматный за 5 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, CC BY 2.0

Почему бульон получается мутным

Мутный бульон — результат неснятой вовремя пены. Белок, сворачиваясь при нагревании, поднимается на поверхность в виде пены, которую нужно удалять. Если этого не сделать, хлопья белка опустятся обратно и останутся в жидкости.

Ситуация усугубляется, если варить бульон на сильном огне или закрыть крышкой, лишая бульон возможности "дышать". Также не стоит использовать бройлерных цыплят или куриные кости с остовом — они делают бульон мутным и менее ароматным.

Как сварить прозрачный куриный бульон

Для получения прозрачного бульона лучше использовать суповую курицу или петушка. Птицу нужно тщательно подготовить: удалить остатки крови и легких, при необходимости промыть. Начинать варку следует с холодной воды.

В процессе на сильном огне довести до закипания, снять пену, затем уменьшить огонь до минимального. Кипение должно быть едва заметным, крышка — приоткрытой. Важно не оставлять бульон без внимания, чтобы не допустить образования мутных хлопьев.

Дополнительные советы:

  • Если планируется добавление овощей, они закладываются крупными кусками для удобства удаления.
  • Для вкуса и прозрачности лучше выбирать взрослую птицу, нежели бройлеров.
  • Солить бульон следует ближе к концу варки, а при использовании кореньев — в два этапа.

Можно ли исправить мутный бульон

Если бульон все же получился мутным, его можно осветлить. Для этого используется метод с яичным белком:

  • Белок отделяется от желтка и слегка взбивается.
  • Остуженный бульон смешивается с белком, затем нагревается до закипания и несколько раз процеживается через марлю.

После такой обработки бульон станет прозрачным и пригодным для приготовления супа.

Секреты кристальной прозрачности

  • Тщательная подготовка птицы перед варкой.
  • Контроль температуры и снятие пены.
  • Использование суповой птицы для более насыщенного вкуса.
  • Правильный подбор кореньев и добавок.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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