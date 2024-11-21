Как превратить мутный бульон в чистый и ароматный за 5 минут

Идеальный куриный бульон — это основа ароматного супа, способная украсить блюдо даже в чистом виде. Однако достичь прозрачности и насыщенного вкуса бывает непросто. Причиной мутности могут стать мелкие ошибки в процессе варки, которых легко избежать, если соблюдать проверенные рекомендации.
Мутный бульон — результат неснятой вовремя пены. Белок, сворачиваясь при нагревании, поднимается на поверхность в виде пены, которую нужно удалять. Если этого не сделать, хлопья белка опустятся обратно и останутся в жидкости.
Ситуация усугубляется, если варить бульон на сильном огне или закрыть крышкой, лишая бульон возможности "дышать". Также не стоит использовать бройлерных цыплят или куриные кости с остовом — они делают бульон мутным и менее ароматным.
Для получения прозрачного бульона лучше использовать суповую курицу или петушка. Птицу нужно тщательно подготовить: удалить остатки крови и легких, при необходимости промыть. Начинать варку следует с холодной воды.
В процессе на сильном огне довести до закипания, снять пену, затем уменьшить огонь до минимального. Кипение должно быть едва заметным, крышка — приоткрытой. Важно не оставлять бульон без внимания, чтобы не допустить образования мутных хлопьев.
Дополнительные советы:
Если бульон все же получился мутным, его можно осветлить. Для этого используется метод с яичным белком:
После такой обработки бульон станет прозрачным и пригодным для приготовления супа.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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