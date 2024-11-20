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Как приготовить рассыпчатый рис без ошибок

Еда

Приготовление риса часто кажется делом простым, но нюансы технологии могут оказаться неожиданно важными. Одним из таких нюансов становится промывание крупы до или после варки.

Как приготовить рассыпчатый рис без ошибок
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Промывать рис перед приготовлением советуют для удаления пыли, крахмала и даже микропластика. Это помогает улучшить рассыпчатость блюда, хотя современные технологии производства делают эту процедуру необязательной. Например, пропаренный рис уже достаточно чистый. Для получения рассыпчатой текстуры можно использовать обжарку в масле перед варкой.

Рис для суши и роллов часто промывают перед варкой, чтобы убрать излишки крахмала, а затем смешивают с уксусом, солью и сахаром. Басмати и бурый рис, используемые для индийских и других блюд, также рекомендуется ополаскивать в гигиенических целях.

После варки промывать рис не стоит, так как это портит его текстуру и делает пресным. Для промывания перед варкой используются два метода: в проточной воде или с использованием миски. Важно повторять процесс, пока вода не станет прозрачной.

Для получения вкусного риса без промывания достаточно обжарить крупу перед варкой в небольшом количестве масла. Дальнейшее приготовление требует соблюдения пропорций воды и времени варки.

 

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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