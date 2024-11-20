Как хранить рыбу в холодильнике, чтобы не было запаха

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы сохранить свежесть рыбы максимально долго, важно заранее подготовиться к её транспортировке и хранению. При покупке рекомендуется использовать герметичные пакеты или упаковку со льдом, что позволит продукту оставаться охлаждённым в дороге. Такой подход особенно полезен, если рыба не будет готовиться в день покупки.

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После возвращения домой рыбу лучше положить в ёмкость со льдом, а затем поместить в холодильник. Это поможет сохранить её охлаждённой на несколько часов без необходимости заморозки. Для удобного хранения подойдёт дуршлаг, установленный в миску большего размера, где будет собираться вода от таяния льда. Чтобы сохранить свежесть, лёд следует регулярно менять.

Предотвратить распространение запаха рыбы в холодильнике можно с помощью герметичной упаковки: подойдут пластиковые контейнеры или кулинарная бумага. Рекомендуется хранить сырую рыбу отдельно от других продуктов, особенно готовых к употреблению, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.

Сырые продукты должны быть использованы в течение одного-двух дней. Если готовить рыбу в этот срок невозможно, её лучше заморозить. Для этого продукт помещается вглубь морозильной камеры, что способствует стабильной температуре. Замороженную рыбу можно хранить до восьми месяцев.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

