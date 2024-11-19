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Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится

1:39
Еда

Этот потрясающий рецепт безглютенового печенья не только быстрый в приготовлении, но и обладает невероятным вкусом и приятной цитрусовой свежестью.

Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится
Фото: commons.wikimedia.org by Ildar Sagdejev (Specious), CC BY-SA 4.0

Печенье готовится из простых ингредиентов:

  • 1 яйцо,
  • сахар — 55 г,
  • соль — щепотка,
  • растительное масло — 30 мл,
  • цедра одного лимона,
  • лимонный сок — 60 мл,
  • рисовая мука — 270 г,
  • кукурузный крахмал — 50 г,
  • разрыхлитель — 6 г.

Приготовление

  1. Процесс приготовления начинается с разбивания яйца, добавления сахара, ванилина и соли.
  2. Затем нужно тщательно перемешать ингредиенты миксером, постепенно добавляя растительное масло.
  3. После этого следует добавить цедру и сок лимона и снова перемешать.
  4. Далее необходимо соединить яичную смесь с мукой, крахмалом и разрыхлителем, перемешивая всё ложкой, а затем руками. Замешанное тесто нужно охладить в холодильнике в течение часа.
  5. После охлаждения теста следует сформировать из него шарики размером с грецкий орех и обвалять их в сахарной пудре. Излишки пудры нужно стряхнуть с помощью крупного сита.
  6. Выпекать печенье нужно около 15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Готовое лимонное печенье получается рассыпчатым и очень вкусным. Оно станет прекрасным дополнением к чаю или кофе и обязательно порадует вас и ваших близких своим ароматом и свежестью.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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