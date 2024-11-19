Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится

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Этот потрясающий рецепт безглютенового печенья не только быстрый в приготовлении, но и обладает невероятным вкусом и приятной цитрусовой свежестью.

Фото: commons.wikimedia.org by Ildar Sagdejev (Specious), CC BY-SA 4.0

Печенье готовится из простых ингредиентов:

1 яйцо,

сахар — 55 г,

соль — щепотка,

растительное масло — 30 мл,

цедра одного лимона,

лимонный сок — 60 мл,

рисовая мука — 270 г,

кукурузный крахмал — 50 г,

разрыхлитель — 6 г.

Приготовление

Процесс приготовления начинается с разбивания яйца, добавления сахара, ванилина и соли. Затем нужно тщательно перемешать ингредиенты миксером, постепенно добавляя растительное масло. После этого следует добавить цедру и сок лимона и снова перемешать. Далее необходимо соединить яичную смесь с мукой, крахмалом и разрыхлителем, перемешивая всё ложкой, а затем руками. Замешанное тесто нужно охладить в холодильнике в течение часа. После охлаждения теста следует сформировать из него шарики размером с грецкий орех и обвалять их в сахарной пудре. Излишки пудры нужно стряхнуть с помощью крупного сита. Выпекать печенье нужно около 15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Готовое лимонное печенье получается рассыпчатым и очень вкусным. Оно станет прекрасным дополнением к чаю или кофе и обязательно порадует вас и ваших близких своим ароматом и свежестью.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

