Домашние ириски всего из трёх ингредиентов, от которых дети приходят в восторг

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние ириски — это вкусное лакомство, которое легко и быстро приготовить. В их составе только натуральные ингредиенты, которых, к слову, всего лишь три!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления вам понадобятся:

Сливки 30-36% — 160 мл

Ванилин

Щепотка соли

Сахарная пудра — 500 г

Сливочное масло — 160 г

Процесс приготовления:

Подготовьте форму, застелите её пергаментом и смажьте растительным маслом. Нагрейте сливки, пока они не станут горячими, добавив ванилин и соль. Расплавьте 500 г сахарной пудры на среднем огне. Делайте это порциями, постепенно добавляйте оставшийся сахар, помешивая. Когда сахар расплавится до карамельного цвета (примерно 180°C), снимите с огня. Влейте тёплые сливки в карамель и тщательно перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Вылейте массу в подготовленную форму и дайте немного остыть. Накройте форму пергаментом, смазанным растительным маслом, и уберите в холодильник для застывания. Достаньте застывшие ириски из холодильника, нарежьте кусочками и храните в холодильнике. При желании каждую конфету можно завернуть в пергамент.

Уточнения

Ири́с — помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином).

