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Домашние ириски всего из трёх ингредиентов, от которых дети приходят в восторг

1:23
Еда

Домашние ириски — это вкусное лакомство, которое легко и быстро приготовить. В их составе только натуральные ингредиенты, которых, к слову, всего лишь три!

Домашние ириски всего из трёх ингредиентов, от которых дети приходят в восторг
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления вам понадобятся:

  • Сливки 30-36% — 160 мл
  • Ванилин
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра — 500 г
  • Сливочное масло — 160 г

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте форму, застелите её пергаментом и смажьте растительным маслом.
  2. Нагрейте сливки, пока они не станут горячими, добавив ванилин и соль.
  3. Расплавьте 500 г сахарной пудры на среднем огне. Делайте это порциями, постепенно добавляйте оставшийся сахар, помешивая. Когда сахар расплавится до карамельного цвета (примерно 180°C), снимите с огня.
  4. Влейте тёплые сливки в карамель и тщательно перемешайте до однородности.
  5. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте.
  6. Вылейте массу в подготовленную форму и дайте немного остыть.
  7. Накройте форму пергаментом, смазанным растительным маслом, и уберите в холодильник для застывания.
  8. Достаньте застывшие ириски из холодильника, нарежьте кусочками и храните в холодильнике. При желании каждую конфету можно завернуть в пергамент.

Уточнения

Ири́с помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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