Домашние ириски всего из трёх ингредиентов, от которых дети приходят в восторг

Домашние ириски — это вкусное лакомство, которое легко и быстро приготовить. В их составе только натуральные ингредиенты, которых, к слову, всего лишь три!
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Для приготовления вам понадобятся:
Сливки 30-36% — 160 мл
Ванилин
Щепотка соли
Сахарная пудра — 500 г
Сливочное масло — 160 г
Процесс приготовления:
Подготовьте форму, застелите её пергаментом и смажьте растительным маслом.
Нагрейте сливки, пока они не станут горячими, добавив ванилин и соль.
Расплавьте 500 г сахарной пудры на среднем огне. Делайте это порциями, постепенно добавляйте оставшийся сахар, помешивая. Когда сахар расплавится до карамельного цвета (примерно 180°C), снимите с огня.
Влейте тёплые сливки в карамель и тщательно перемешайте до однородности.
Добавьте сливочное масло и снова перемешайте.
Вылейте массу в подготовленную форму и дайте немного остыть.
Накройте форму пергаментом, смазанным растительным маслом, и уберите в холодильник для застывания.
Достаньте застывшие ириски из холодильника, нарежьте кусочками и храните в холодильнике. При желании каждую конфету можно завернуть в пергамент.
Уточнения
Ири́с — помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином).