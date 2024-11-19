Чесночные тосты с сыром — аппетитная горячая закуска, которая нравится мужчинам

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночные тосты с сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу мужчинам вашей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба тостового или батона;

немного майонеза для связки,

4 зубчика чеснока,

50 г сыра,

1 яйцо,

растительное масло для жарки,

соль, зелень — по вкусу.

Вот рецепт:

Нарежьте батон средними ломтиками. Смешайте майонез с натёртым сыром и выдавите в смесь 4 зубчика чеснока. Обмакните ломтики батона во взбитом яйце с солью и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Когда кусочки батона покроются корочкой, снимите их с огня. Смажьте ломтики батона майонезно-чесночной смесью и отправьте в духовку на 10 минут. За 2 минуты до готовности посыпьте тосты зеленью.

Готовые тосты можно есть самостоятельно или использовать как основу для бутербродов с теми же ингредиентами: сыром, огурцом, докторской колбасой и сырным соусом.

Уточнения

Тостовый хлеб тост — пористый, поджаренный с двух сторон, белый хлеб с тонкой корочкой.



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



