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Чесночные тосты с сыром — аппетитная горячая закуска, которая нравится мужчинам

1:05
Еда

Чесночные тосты с сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу мужчинам вашей семьи.

Чесночные тосты с сыром — аппетитная горячая закуска, которая нравится мужчинам
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба тостового или батона;
  • немного майонеза для связки,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 50 г сыра,
  • 1 яйцо,
  • растительное масло для жарки,
  • соль, зелень — по вкусу.

Вот рецепт:

  1. Нарежьте батон средними ломтиками.
  2. Смешайте майонез с натёртым сыром и выдавите в смесь 4 зубчика чеснока.
  3. Обмакните ломтики батона во взбитом яйце с солью и обжарьте на сковороде с растительным маслом.
  4. Когда кусочки батона покроются корочкой, снимите их с огня.
  5. Смажьте ломтики батона майонезно-чесночной смесью и отправьте в духовку на 10 минут.
  6. За 2 минуты до готовности посыпьте тосты зеленью.

Готовые тосты можно есть самостоятельно или использовать как основу для бутербродов с теми же ингредиентами: сыром, огурцом, докторской колбасой и сырным соусом.

Уточнения

Тостовый хлеб тост — пористый, поджаренный с двух сторон, белый хлеб с тонкой корочкой.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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