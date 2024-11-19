Чесночные тосты с сыром — аппетитная горячая закуска, которая нравится мужчинам

Чесночные тосты с сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу мужчинам вашей семьи.
Ингредиенты:
Вот рецепт:
Готовые тосты можно есть самостоятельно или использовать как основу для бутербродов с теми же ингредиентами: сыром, огурцом, докторской колбасой и сырным соусом.
Тостовый хлеб тост — пористый, поджаренный с двух сторон, белый хлеб с тонкой корочкой.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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