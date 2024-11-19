Салат-закуска из свёклы получается очень вкусной благодаря обжаренным солёным огурцам и чесночку

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт салата-закуски из свёклы — идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным блюдом, не тратя много времени на приготовление. Благодаря простому и быстрому способу варки свёклы на плите и обжаренным соленым огурцам закуска получается очень вкусной!

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Ингредиенты:

250 г свеклы,

2 больших солёных огурца,

1 ст. л. растительного масла,

2-3 зубчика чеснока,

1 ст. л. майонеза.

Приготовление

Очистите свёклу, разрежьте на средние куски и выложите в пакет для запекания. Завяжите пакет и отправьте его в кипящую воду. Накройте кастрюлю крышкой и варите свёклу на сильном огне 25 минут. Затем переложите пакеты со свёклой в холодную воду и быстро остудите. Пока свёкла варится, натрите на крупной тёрке солёные огурцы и слегка отожмите их. Обжарьте натёртые огурцы на среднем огне на растительном масле, помешивая, около 3 минут. За это время аромат и вкус солёных огурцов раскроются ещё больше. Натрите свёклу на крупной тёрке, добавьте к ней обжаренные солёные огурцы, мелко натёртый чеснок и майонез. Хорошо перемешайте, и салат-закуска готов.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.



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