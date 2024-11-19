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Салат-закуска из свёклы получается очень вкусной благодаря обжаренным солёным огурцам и чесночку

1:25
Еда

Этот рецепт салата-закуски из свёклы — идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным блюдом, не тратя много времени на приготовление. Благодаря простому и быстрому способу варки свёклы на плите и обжаренным соленым огурцам закуска получается очень вкусной!

Салат-закуска из свёклы получается очень вкусной благодаря обжаренным солёным огурцам и чесночку
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 250 г свеклы,
  • 2 больших солёных огурца,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 1 ст. л. майонеза.

Приготовление

  1. Очистите свёклу, разрежьте на средние куски и выложите в пакет для запекания. Завяжите пакет и отправьте его в кипящую воду. Накройте кастрюлю крышкой и варите свёклу на сильном огне 25 минут. Затем переложите пакеты со свёклой в холодную воду и быстро остудите.
  2. Пока свёкла варится, натрите на крупной тёрке солёные огурцы и слегка отожмите их. Обжарьте натёртые огурцы на среднем огне на растительном масле, помешивая, около 3 минут. За это время аромат и вкус солёных огурцов раскроются ещё больше.
  3. Натрите свёклу на крупной тёрке, добавьте к ней обжаренные солёные огурцы, мелко натёртый чеснок и майонез. Хорошо перемешайте, и салат-закуска готов.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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