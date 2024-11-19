Салат-закуска из свёклы получается очень вкусной благодаря обжаренным солёным огурцам и чесночку

Этот рецепт салата-закуски из свёклы — идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным блюдом, не тратя много времени на приготовление. Благодаря простому и быстрому способу варки свёклы на плите и обжаренным соленым огурцам закуска получается очень вкусной!
Ингредиенты:
Приготовление
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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