Готовим без хлопот десерт Наполеон с коржами из готового слоёного теста

Все любят знаменитый классический торт "Наполеон". Есть много рецептов ленивых тортов "Наполеон" с разными начинками и кремами. Неповторимый вкус этого десерта заключается в коржах из слоёного теста, а готовится он ну очень просто!
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
500 г дрожжевого слоёного теста;
220 г сливочного сыра или маскарпоне;
150 г варёной сгущёнки;
миндальные хлопья.
Приготовление:
Разверните 500 г дрожжевого слоёного теста в пласт и сложите его пополам. Слегка раскатайте и разрежьте на три равные части толщиной около 0,7-1 см каждая.
Выпекайте коржи в духовке, предварительно разогретой до 200 °C, примерно 20-25 минут. Готовые коржи должны хорошо подняться. После выпечки обмните каждый корж руками и отделите подрумянившуюся крошку (она понадобится для украшения).
Приготовьте крем для смазывания слоёв. Смешайте 220 г сливочного сыра или маскарпоне с 150 г варёной сгущёнки. Тщательно перемешайте сначала ложкой, а затем взбейте миксером до однородной консистенции. Крем получается гладким и нежным.
Разрежьте каждый испечённый корж на два слоя (или больше, если возможно) и смажьте каждый слой приготовленным кремом. Сверху и со всех сторон также обильно промажьте кремом.
Украсьте торт миндальными хлопьями и оставшейся крошкой.
Вкусный и простой торт готов! Можно наслаждаться чаепитием. Приятного аппетита!