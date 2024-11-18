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Готовим без хлопот десерт Наполеон с коржами из готового слоёного теста

1:46
Еда

Все любят знаменитый классический торт "Наполеон". Есть много рецептов ленивых тортов "Наполеон" с разными начинками и кремами. Неповторимый вкус этого десерта заключается в коржах из слоёного теста, а готовится он ну очень просто!

Готовим без хлопот десерт Наполеон с коржами из готового слоёного теста
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 500 г дрожжевого слоёного теста;
  • 220 г сливочного сыра или маскарпоне;
  • 150 г варёной сгущёнки;
  • миндальные хлопья.

Приготовление:

  1. Разверните 500 г дрожжевого слоёного теста в пласт и сложите его пополам. Слегка раскатайте и разрежьте на три равные части толщиной около 0,7-1 см каждая.
  2. Выпекайте коржи в духовке, предварительно разогретой до 200 °C, примерно 20-25 минут. Готовые коржи должны хорошо подняться. После выпечки обмните каждый корж руками и отделите подрумянившуюся крошку (она понадобится для украшения).
  3. Приготовьте крем для смазывания слоёв. Смешайте 220 г сливочного сыра или маскарпоне с 150 г варёной сгущёнки. Тщательно перемешайте сначала ложкой, а затем взбейте миксером до однородной консистенции. Крем получается гладким и нежным.
  4. Разрежьте каждый испечённый корж на два слоя (или больше, если возможно) и смажьте каждый слой приготовленным кремом. Сверху и со всех сторон также обильно промажьте кремом.
  5. Украсьте торт миндальными хлопьями и оставшейся крошкой.

Вкусный и простой торт готов! Можно наслаждаться чаепитием. Приятного аппетита!

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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