Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его
Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками
Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка
Как правильно принимать витамин D без вреда для организма
Здоровый образ жизни: основные аспекты для укрепления здоровья и защиты от инфекций

Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития

3:15
Еда

Пирог из слоёного теста с яблоками — это классический десерт, который приятно удивит вас и ваших близких своим вкусом и ароматом. Он прекрасно подойдет для семейного чаепития или как лакомство к празднику. 

Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 500 г слоеного теста (готового, размороженного)
  • 4-5 средних яблок (лучше кисло-сладких, например, сорт Гренни Смит или Антоновка)
  • 100 г сахара (по вкусу)
  • 1 ч. ложка корицы (по желанию)
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 яйцо (для смазки)
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка яблок: Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками или кубиками. Если хотите, чтобы яблоки не потемнели, добавьте к ним лимонный сок.
  2. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске смешайте нарезанные яблоки, сахар, корицу и ванильный сахар (если используете). Тщательно перемешайте, чтобы яблоки покрылись сахаром и приправами. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы яблоки выделили сок.
  3. Подготовка теста: Размораживайте слоеное тесто в течение 15-20 минут при комнатной температуре, после чего раскатайте его на присыпанной мукой поверхности до толщины около 3-5 мм.
  4. Формирование пирога: Выложите половину теста в смазанную форму для выпечки (можно использовать круглую или квадратную). Убедитесь, что тесто немного поднимается по краям формы.
  5. Добавление начинки: Выложите яблочную начинку на тесто равномерным слоем. Закройте начинку второй половиной теста. Если хотите, можете сделать решетку (нарезать тесто на полоски) или просто накрыть пирог целым слоем теста.
  6. Смазывание и прокол: Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога — это придаст ему золотистый цвет. Проколите верхнюю корку пирога вилкой, чтобы выходил пар во время выпечки.
  7. Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 30-40 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
  8. Охлаждение и подача: Готовый пирог выньте из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте теплым или охлажденным, посыпанным сахаром или со вкусным мороженым.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса вы можете добавить в начинку немного изюма или орехов
  • Если у вас осталось тесто, можно сделать небольшие печенюшки с яблоками или другими начинками.
  • Пирог можно хранить в холодильнике до 3-4 дней, но лучше всего он вкусен в свежем виде.

Пирог из слоеного теста с яблоками — это простое, но очень вкусное и универсальное блюдо. Его можно подавать как десерт, перекус или даже на завтрак. Следуя данному рецепту, вы сможете порадовать свою семью и друзей ароматным и аппетитным угощением. Приятного аппетита!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Авто
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль Аудио 
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его
Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками
Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка
Как правильно принимать витамин D без вреда для организма
Здоровый образ жизни: основные аспекты для укрепления здоровья и защиты от инфекций
Проблемы с флоксами: как налет испортит цветы и что с этим делать?
Канада готовит новые нефтепроводы для экспорта в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.