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Сырный крем-суп: как превратить простые ингредиенты в гурманское блюдо

3:13
Еда

Сырный крем-суп – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое нравится многим любителям сыра. Этот суп получается нежным, ароматным и великолепно подходит как для семейного обеда, так и для угощения гостей. Ниже представлен простой и доступный рецепт сырного крем-супа.

Сырный крем-суп: как превратить простые ингредиенты в гурманское блюдо
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 средние картофелины
  • 500 г цветной капусты (или брокколи)
  • 1 литр овощного или куриного бульона
  • 200 г сливок (20-33% жирности)
  • 250 г твёрдого сыра (например, cheddar или gouda)
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень для украшения (петрушка или укроп)

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка овощей: Вымойте и очистите лук, картошку и чеснок. Лук и чеснок мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиками.
  2. Обжарка овощей: В кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте его до прозрачности (около 5 минут). Затем добавьте чеснок и жарьте еще 1-2 минуты, до появления аромата.
  3. Добавление картофеля и капусты: В кастрюлю добавьте нарезанный картофель и цветную капусту. Обжаривайте все вместе еще 5 минут, помешивая, чтобы овощи слегка размягчились.
  4. Приготовление бульона: Влейте овощной или куриный бульон в кастрюлю. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока овощи не станут мягкими (примерно 15-20 минут).
  5. Пюрирование: Снимите кастрюлю с огня и используйте блендер, чтобы пюрировать суп до кремообразной консистенции. Если у вас нет блендера, можно использовать кухонный комбайн или перетереть суп через сито.
  6. Добавление сыра и сливок: Верните суп на огонь, добавьте сливки и натертый сыр. Перемешивайте, пока сыр полностью не растает и не объединится с супом. Добавьте соль и черный перец по вкусу.
  7. Подача: Разлейте сырный крем-суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью и, при желании, добавьте кростини или гренки для хруста.

Полезные советы

  • Вы можете использовать разные сорта сыра, чтобы добавить интересные вкусовые нотки. Например, пармезан и горгонзола придадут супу пикантность.
  • Для более легкой версии супа можно заменить сливки на молоко или готовить его без них.
  • Добавьте немного мускатного ореха для особого аромата и вкуса.
  • Этот суп отлично хранится в холодильнике, так что вы можете приготовить его заранее и подогреть перед подачей.

Сырный крем-суп – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое согреет вас в прохладные дни. Он отлично подойдет как основное блюдо или в качестве легкой закуски. Попробуйте этот рецепт, и вы сможете порадовать себя и своих близких замечательным кулинарным угощением!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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