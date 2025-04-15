Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

О нём почти никто не слышал, но в рейтинге BBC этот фрукт занял первое место среди всех известных — с невероятным показателем 96 из 100 баллов по питательной ценности. Он богаче витаминами, чем апельсины, и содержит больше антиоксидантов, чем гранаты.
Этот фрукт называется черимойя. Её ещё называют "сливочным яблоком" — за нежную, кремовую мякоть, которую можно есть ложкой, как десерт.
"Это настоящее лакомство, которое вы должны попробовать. На вкус как смесь банана и ананаса, с консистенцией заварного крема", — говорит продавец Робби Сигона.
В её составе — витамины A, C, B1, B2, калий, магний и клетчатка. Черимойя поддерживает иммунитет, помогает нормализовать давление, борется с воспалениями и даже улучшает настроение благодаря высокому содержанию витамина B6.
Кроме того, флавоноиды и антиоксиданты, содержащиеся в плоде, снижают риск развития онкологических заболеваний.
Плод внешне похож на зелёное сердечко или конус с кожистой поверхностью. Внутри — сладкая, ароматная мякоть. Однако важно помнить: семена черимойи нельзя есть — особенно в измельчённом виде, они могут быть ядовитыми.
Родом черимойя из долин Южной Америки: Перу, Колумбии и Эквадора. В Европе её можно встретить в странах Средиземноморья, а также в Северной Африке.
В России и Великобритании она пока редкость, но приобрести плод можно в специализированных магазинах или заказать онлайн. В супермаркетах она появляется эпизодически и быстро исчезает с полок.
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.
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