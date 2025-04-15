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Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

1:56
Еда

О нём почти никто не слышал, но в рейтинге BBC этот фрукт занял первое место среди всех известных — с невероятным показателем 96 из 100 баллов по питательной ценности. Он богаче витаминами, чем апельсины, и содержит больше антиоксидантов, чем гранаты.

экзотический фрукт черимойя
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
экзотический фрукт черимойя

Этот фрукт называется черимойя. Её ещё называют "сливочным яблоком" — за нежную, кремовую мякоть, которую можно есть ложкой, как десерт.

"Это настоящее лакомство, которое вы должны попробовать. На вкус как смесь банана и ананаса, с консистенцией заварного крема", — говорит продавец Робби Сигона.

Почему черимойя полезнее других фруктов

В её составе — витамины A, C, B1, B2, калий, магний и клетчатка. Черимойя поддерживает иммунитет, помогает нормализовать давление, борется с воспалениями и даже улучшает настроение благодаря высокому содержанию витамина B6.

Кроме того, флавоноиды и антиоксиданты, содержащиеся в плоде, снижают риск развития онкологических заболеваний.

Есть ложкой — но без косточек

Плод внешне похож на зелёное сердечко или конус с кожистой поверхностью. Внутри — сладкая, ароматная мякоть. Однако важно помнить: семена черимойи нельзя есть — особенно в измельчённом виде, они могут быть ядовитыми.

Где растёт и как найти

Родом черимойя из долин Южной Америки: Перу, Колумбии и Эквадора. В Европе её можно встретить в странах Средиземноморья, а также в Северной Африке.

В России и Великобритании она пока редкость, но приобрести плод можно в специализированных магазинах или заказать онлайн. В супермаркетах она появляется эпизодически и быстро исчезает с полок.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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