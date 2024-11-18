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Интереснее и вкуснее обычной отварной картошки — готовим картофельный салат с зеленью

1:15
Еда

Картофельный салат — это простое и вкусное блюдо, которое не требует изысканных ингредиентов и готовится достаточно быстро. Это простой и при этом удачный гарнир для семейного ужина или дружеской вечеринки.

Интереснее и вкуснее обычной отварной картошки — готовим картофельный салат с зеленью
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Для приготовления салата вам понадобятся следующие продукты:

  • картофель — 500 г;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • репчатый лук — 100 г;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • соль — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Отварите картофель в мундире, немного остудите и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте его произвольно, например, ломтиками или кубиками.
  3. Добавьте к картофелю нарезанные зелёный лук и укроп, а также по желанию тонкие полукольца репчатого лука.
  4. Посолите по вкусу и заправьте картофельный салат растительным маслом или майонезом.

Картофельный салат готов! Подавайте его горячим или холодным, в зависимости от ваших предпочтений. Это блюдо отлично сочетается с мясом, рыбой или овощами, поэтому вы можете экспериментировать с различными гарнирами и создавать новые вкусовые комбинации.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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