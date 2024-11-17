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Готовим классический жюльен: курица, грибы и сливочный соус.

2:17
Еда

Жюльен — блюдо с французским названием, которое у нас стало символом праздничной горячей закуски. В основе рецепта — отварное куриное мясо, нежный соус бешамель со сметаной и грибы. Классический вариант предполагает использование шампиньонов, но в сезон их можно заменить лесными грибами, такими как боровики, чтобы придать блюду насыщенный аромат.

Готовим классический жюльен: курица, грибы и сливочный соус.
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Для приготовления жюльена вам понадобятся небольшие кокотницы объемом около 100 мл.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Цыпленок: 300 г
  • Шампиньоны: по вкусу
  • Красный лук: 60 г
  • Сливочное масло: 15 г
  • Пшеничная мука: 25 г
  • Сметана: 70 г
  • Сыр: 45 г (можно использовать сыр с голубой плесенью)
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Соль, сахар, укроп, лавровый лист — по вкусу.

    Пошаговое приготовление:

Подготовка курицы:

Отварите цыпленка с чесноком, лавровым листом и укропом. Мясо нарежьте мелкими кусочками, а бульон сохраните для соуса.

Подготовка грибов:

Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте их на сливочном масле. Важно, чтобы грибы лежали свободно и именно обжаривались, а не тушились.

Лук и соус:

Обжарьте мелко нарезанный красный лук. Для соуса смешайте 100 мл охлажденного бульона, муку и сметану. Варите смесь на небольшом огне до загустения, добавив немного сахара и соли для сбалансированного вкуса.

Сборка:

Смажьте кокотницы сливочным маслом. Выложите слоями: курицу, обжаренные грибы и лук. Смешайте все ингредиенты, полейте соусом и посыпьте натертым сыром.

Запекание:

Поместите кокотницы на противень с горячей водой, чтобы предотвратить вытекание соуса и подгорание. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут.

Украшение:

Для подачи обжарьте несколько небольших шампиньонов, разрезанных пополам, и украсьте ими готовое блюдо.

Уточнения

Жюльен (фр. Jullien или Julien) — запечённое блюдо из овощей или грибов в соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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