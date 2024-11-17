Готовим классический жюльен: курица, грибы и сливочный соус.

Жюльен — блюдо с французским названием, которое у нас стало символом праздничной горячей закуски. В основе рецепта — отварное куриное мясо, нежный соус бешамель со сметаной и грибы. Классический вариант предполагает использование шампиньонов, но в сезон их можно заменить лесными грибами, такими как боровики, чтобы придать блюду насыщенный аромат.
Для приготовления жюльена вам понадобятся небольшие кокотницы объемом около 100 мл.
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговое приготовление:
Подготовка курицы:
Отварите цыпленка с чесноком, лавровым листом и укропом. Мясо нарежьте мелкими кусочками, а бульон сохраните для соуса.
Подготовка грибов:
Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте их на сливочном масле. Важно, чтобы грибы лежали свободно и именно обжаривались, а не тушились.
Лук и соус:
Обжарьте мелко нарезанный красный лук. Для соуса смешайте 100 мл охлажденного бульона, муку и сметану. Варите смесь на небольшом огне до загустения, добавив немного сахара и соли для сбалансированного вкуса.
Сборка:
Смажьте кокотницы сливочным маслом. Выложите слоями: курицу, обжаренные грибы и лук. Смешайте все ингредиенты, полейте соусом и посыпьте натертым сыром.
Запекание:
Поместите кокотницы на противень с горячей водой, чтобы предотвратить вытекание соуса и подгорание. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут.
Украшение:
Для подачи обжарьте несколько небольших шампиньонов, разрезанных пополам, и украсьте ими готовое блюдо.
Жюльен (фр. Jullien или Julien) — запечённое блюдо из овощей или грибов в соусе.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!