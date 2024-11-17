Готовим идеальные пышные оладьи за 15 минут

Оладьи — это универсальное блюдо, которое одинаково нравится детям и взрослым. Идеальны к чашке чая, кефира или какао, они станут прекрасным перекусом на завтрак, обед или ужин. Если хочется чего-то домашнего, но времени мало, — этот рецепт пышных оладий на кефире точно для вас.
Благодаря простоте приготовления и минимальному набору ингредиентов вы сможете быстро приготовить румяные, мягкие и невероятно вкусные оладьи.
Приготовление:
Подготовка теста:
В миске соедините яйца и сахар. Хорошо взбейте венчиком или миксером.
Добавьте кефир. Подойдет даже скисшее молоко или сыворотка, главное, чтобы продукт не был горьким.
Добавление соды:
Всыпьте в смесь соду и тщательно перемешайте. Кефир прекрасно погасит соду без уксуса, образуя пузырьки, которые сделают оладьи особенно воздушными.
Замешивание теста:
Слегка посолите и добавьте муку. Всыпайте её постепенно, начиная с 1 стакана, и перемешивайте. Тесто должно получиться густым, как сметана.
Жарка:
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, придавая оладьям круглую форму.
Жарьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Подача:
Готовые оладьи снимите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подайте горячими, с мёдом, сметаной, вареньем или свежими фруктами.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!