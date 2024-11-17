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Готовим идеальные пышные оладьи за 15 минут

2:02
Еда

Оладьи — это универсальное блюдо, которое одинаково нравится детям и взрослым. Идеальны к чашке чая, кефира или какао, они станут прекрасным перекусом на завтрак, обед или ужин. Если хочется чего-то домашнего, но времени мало, — этот рецепт пышных оладий на кефире точно для вас.

Готовим идеальные пышные оладьи за 15 минут
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0

Благодаря простоте приготовления и минимальному набору ингредиентов вы сможете быстро приготовить румяные, мягкие и невероятно вкусные оладьи.

  • Ингредиенты (на 25-30 оладий)
  • Кефир (или простокваша): 500 мл
  • Яйца: 3 шт.
  • Сахар: по вкусу (1 ст. л. для несладкого варианта, 4-5 ст. л. для сладкого)
  • Соль: щепотка
  • Сода: 1 ч. л.
  • Мука: 1,5-1,6 стакана (приблизительно).

Приготовление:

Подготовка теста:

В миске соедините яйца и сахар. Хорошо взбейте венчиком или миксером.
Добавьте кефир. Подойдет даже скисшее молоко или сыворотка, главное, чтобы продукт не был горьким.

Добавление соды:

Всыпьте в смесь соду и тщательно перемешайте. Кефир прекрасно погасит соду без уксуса, образуя пузырьки, которые сделают оладьи особенно воздушными.

Замешивание теста:

Слегка посолите и добавьте муку. Всыпайте её постепенно, начиная с 1 стакана, и перемешивайте. Тесто должно получиться густым, как сметана.

Жарка:

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, придавая оладьям круглую форму.
Жарьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Подача:

Готовые оладьи снимите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подайте горячими, с мёдом, сметаной, вареньем или свежими фруктами.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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