Идеальная выпечка без яиц: ароматный манник с яблоками

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Манник на кефире с яблоками — это вкусный и простой пирог, который порадует вас нежной текстурой и насыщенным ароматом. Он идеально подходит для уютных семейных чаепитий, а приготовить его можно без особых усилий. Выпечка получается удивительно легкой и сочной благодаря сочетанию манной крупы, кефира и свежих яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, CC BY-SA 4.0

Этот рецепт особенно понравится тем, кто ищет варианты выпечки без яиц, а благодаря кисло-сладким яблокам пирог приобретает необыкновенный вкус.

Ингредиенты:

Манная крупа — 1 стакан (200 мл)

Мука — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Сливочное масло или маргарин — 125 г

Сода — 1 ч. л.

Лимонный сок или уксус 9% — 1 ст. л.

Яблоки — 6-8 шт. (500-600 г очищенных)

Приготовление:

Подготовка манки:

Залейте манную крупу кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.

Подготовка яблок:

Вымойте яблоки, очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками или кубиками. Используйте твёрдые кисло-сладкие сорта, такие как Антоновка или Симеренко.

Смешивание теста:

К набухшей манке добавьте сахар, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.

Просейте муку в миску с тестом.

Сделайте углубление, добавьте соду и погасите её лимонным соком или уксусом. Перемешайте до однородной консистенции.

Добавление яблок:

Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.

Подготовка формы:

Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте манной крупой, чтобы пирог не прилип.

Выпекание:

Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите тесто в форму и выпекайте:

50-55 минут для небольших кексов.

1 час для широкой формы с низкими бортиками.

1,5 часа для формы с высоким бортиком и дыркой в центре.

Охлаждение:

Готовый пирог достаньте из духовки и оставьте в форме на 10-15 минут, чтобы он немного остыл и стал легче выниматься. Затем переверните его на блюдо.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

