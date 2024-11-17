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Идеальная выпечка без яиц: ароматный манник с яблоками

2:23
Еда

Манник на кефире с яблоками — это вкусный и простой пирог, который порадует вас нежной текстурой и насыщенным ароматом. Он идеально подходит для уютных семейных чаепитий, а приготовить его можно без особых усилий. Выпечка получается удивительно легкой и сочной благодаря сочетанию манной крупы, кефира и свежих яблок.

Идеальная выпечка без яиц: ароматный манник с яблоками
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, CC BY-SA 4.0

Этот рецепт особенно понравится тем, кто ищет варианты выпечки без яиц, а благодаря кисло-сладким яблокам пирог приобретает необыкновенный вкус.

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 1 стакан (200 мл)
  • Мука — 1 стакан
  • Кефир — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Сливочное масло или маргарин — 125 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Лимонный сок или уксус 9% — 1 ст. л.
  • Яблоки — 6-8 шт. (500-600 г очищенных)

Приготовление:

Подготовка манки:
Залейте манную крупу кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.

Подготовка яблок:
Вымойте яблоки, очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками или кубиками. Используйте твёрдые кисло-сладкие сорта, такие как Антоновка или Симеренко.

Смешивание теста:
К набухшей манке добавьте сахар, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.
Просейте муку в миску с тестом.
Сделайте углубление, добавьте соду и погасите её лимонным соком или уксусом. Перемешайте до однородной консистенции.

Добавление яблок:
Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.

Подготовка формы:
Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте манной крупой, чтобы пирог не прилип.

Выпекание:
Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите тесто в форму и выпекайте:

  • 50-55 минут для небольших кексов.
  • 1 час для широкой формы с низкими бортиками.
  • 1,5 часа для формы с высоким бортиком и дыркой в центре.

Охлаждение:
Готовый пирог достаньте из духовки и оставьте в форме на 10-15 минут, чтобы он немного остыл и стал легче выниматься. Затем переверните его на блюдо.

Уточнения

Манник пирог из манной крупы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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