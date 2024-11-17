Идеальная выпечка без яиц: ароматный манник с яблоками

Манник на кефире с яблоками — это вкусный и простой пирог, который порадует вас нежной текстурой и насыщенным ароматом. Он идеально подходит для уютных семейных чаепитий, а приготовить его можно без особых усилий. Выпечка получается удивительно легкой и сочной благодаря сочетанию манной крупы, кефира и свежих яблок.
Этот рецепт особенно понравится тем, кто ищет варианты выпечки без яиц, а благодаря кисло-сладким яблокам пирог приобретает необыкновенный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подготовка манки:
Залейте манную крупу кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.
Подготовка яблок:
Вымойте яблоки, очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками или кубиками. Используйте твёрдые кисло-сладкие сорта, такие как Антоновка или Симеренко.
Смешивание теста:
К набухшей манке добавьте сахар, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте.
Просейте муку в миску с тестом.
Сделайте углубление, добавьте соду и погасите её лимонным соком или уксусом. Перемешайте до однородной консистенции.
Добавление яблок:
Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.
Подготовка формы:
Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте манной крупой, чтобы пирог не прилип.
Выпекание:
Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите тесто в форму и выпекайте:
Охлаждение:
Готовый пирог достаньте из духовки и оставьте в форме на 10-15 минут, чтобы он немного остыл и стал легче выниматься. Затем переверните его на блюдо.
Манник — пирог из манной крупы.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!