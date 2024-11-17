Как приготовить вкуснейшую баклажанную икру с майонезом

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Икра из баклажанов с майонезом и томатной пастой — это универсальный овощной паштет, который отлично подходит для завтрака или перекуса в любое время года. Из простых и доступных ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой. Приготовьте его на один раз или сделайте заготовку на зиму — результат всегда будет превосходным!

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты (на 5 порций):

Баклажаны — 500 г

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 150 г

Красный сладкий перец — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Корешок петрушки — 1 шт.

Томатная паста — 50 г

Майонез — 50 г

Растительное масло — 20 г

Соль, перец, чили — по вкусу Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками, корень петрушки натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде с толстым дном и обжарьте подготовленные ингредиенты на среднем огне 5 минут.

Добавление моркови

Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду. Тщательно перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Баклажаны и перец

Нарежьте баклажаны кубиками, предварительно удалив поврежденные участки, а перец — мелкими кусочками. Добавьте их в сковороду.

Тушение с томатной пастой

Вмешайте густую томатную пасту, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20 минут. Затем снимите крышку и готовьте ещё 15 минут, чтобы выпарить лишнюю влагу.

Приправы и майонез

Добавьте соль, перец, щепотку чили (по желанию) и майонез. Перемешайте овощи и прогрейте пару минут на плите.

Измельчение

Переложите тушеную смесь в блендер. Измельчайте до нужной консистенции: для кремовой текстуры измельчайте дольше, а для кусочков — достаточно минуты.

Хранение

Готовую икру переложите в сухую стеклянную банку или контейнер и храните в холодильнике до 5 дней.

Заготовка на зиму

Переложите горячую икру в стерилизованные банки. Залейте поверхность растительным маслом, чтобы создать защитную пленку, и стерилизуйте банки объёмом 500 мл в кастрюле с водой в течение 20 минут. Остывшие банки храните в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

