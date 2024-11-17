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Как приготовить вкуснейшую баклажанную икру с майонезом

2:34
Еда

Икра из баклажанов с майонезом и томатной пастой — это универсальный овощной паштет, который отлично подходит для завтрака или перекуса в любое время года. Из простых и доступных ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой. Приготовьте его на один раз или сделайте заготовку на зиму — результат всегда будет превосходным!

Как приготовить вкуснейшую баклажанную икру с майонезом
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты (на 5 порций):

  • Баклажаны — 500 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Морковь — 150 г
  • Красный сладкий перец — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Корешок петрушки — 1 шт.
  • Томатная паста — 50 г
  • Майонез — 50 г
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль, перец, чили — по вкусу

    Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей
Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками, корень петрушки натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде с толстым дном и обжарьте подготовленные ингредиенты на среднем огне 5 минут.

Добавление моркови
Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду. Тщательно перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Баклажаны и перец
Нарежьте баклажаны кубиками, предварительно удалив поврежденные участки, а перец — мелкими кусочками. Добавьте их в сковороду.

Тушение с томатной пастой
Вмешайте густую томатную пасту, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20 минут. Затем снимите крышку и готовьте ещё 15 минут, чтобы выпарить лишнюю влагу.

Приправы и майонез
Добавьте соль, перец, щепотку чили (по желанию) и майонез. Перемешайте овощи и прогрейте пару минут на плите.

Измельчение
Переложите тушеную смесь в блендер. Измельчайте до нужной консистенции: для кремовой текстуры измельчайте дольше, а для кусочков — достаточно минуты.

Хранение
Готовую икру переложите в сухую стеклянную банку или контейнер и храните в холодильнике до 5 дней.

Заготовка на зиму
Переложите горячую икру в стерилизованные банки. Залейте поверхность растительным маслом, чтобы создать защитную пленку, и стерилизуйте банки объёмом 500 мл в кастрюле с водой в течение 20 минут. Остывшие банки храните в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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