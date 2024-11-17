Как приготовить вкуснейшую баклажанную икру с майонезом

Икра из баклажанов с майонезом и томатной пастой — это универсальный овощной паштет, который отлично подходит для завтрака или перекуса в любое время года. Из простых и доступных ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой. Приготовьте его на один раз или сделайте заготовку на зиму — результат всегда будет превосходным!
Ингредиенты (на 5 порций):
Пошаговый рецепт:
Подготовка овощей
Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками, корень петрушки натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде с толстым дном и обжарьте подготовленные ингредиенты на среднем огне 5 минут.
Добавление моркови
Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду. Тщательно перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
Баклажаны и перец
Нарежьте баклажаны кубиками, предварительно удалив поврежденные участки, а перец — мелкими кусочками. Добавьте их в сковороду.
Тушение с томатной пастой
Вмешайте густую томатную пасту, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20 минут. Затем снимите крышку и готовьте ещё 15 минут, чтобы выпарить лишнюю влагу.
Приправы и майонез
Добавьте соль, перец, щепотку чили (по желанию) и майонез. Перемешайте овощи и прогрейте пару минут на плите.
Измельчение
Переложите тушеную смесь в блендер. Измельчайте до нужной консистенции: для кремовой текстуры измельчайте дольше, а для кусочков — достаточно минуты.
Хранение
Готовую икру переложите в сухую стеклянную банку или контейнер и храните в холодильнике до 5 дней.
Заготовка на зиму
Переложите горячую икру в стерилизованные банки. Залейте поверхность растительным маслом, чтобы создать защитную пленку, и стерилизуйте банки объёмом 500 мл в кастрюле с водой в течение 20 минут. Остывшие банки храните в прохладном месте.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!