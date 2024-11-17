Острые маринованные огурцы с луком — попробуйте этой зимой

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите острые и сочные овощные заготовки? Этот рецепт маринованных огурцов с луком и зеленым чили — идеальный выбор для зимнего стола. Пряный маринад с лимонной кислотой придает блюду кисло-сладкий вкус, а легкая остринка сделает его настоящей находкой для любителей пикантных закусок.

Фото: flickr.com by ccarlstead, CC BY 2.0

Ингредиенты на 500 мл:

350 г свежих огурцов;

100 г мелкого белого лука;

50 г зеленого чили;

2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. лимонной кислоты;

4-5 ч. л. сахара;

100 мл фильтрованной воды. Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей:

Тщательно промойте огурцы, срежьте хвостики. Если огурцы перезрелые, удалите кожуру и семена. Нарежьте их крупными кубиками.

Луковицы очистите от шелухи, срежьте корешки и разрежьте на четвертинки.

У зеленого чили удалите семена (при желании оставьте для большей остроты), нарежьте колечками. Один стручок оставьте целым, сделав на нем несколько проколов.

Смешивание ингредиентов:

В кастрюлю с толстым дном выложите огурцы, лук и нарезанный чили. Добавьте соль, сахар и лимонную кислоту. Влейте горячую воду и тщательно перемешайте. Если время позволяет, оставьте смесь на несколько часов, чтобы овощи выделили сок.

Тепловая обработка:

Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой и нагревайте на среднем огне. Как только содержимое закипит, готовьте 2-3 минуты, пока огурцы не начнут менять цвет на буроватый.

Подготовка банок:

Простерилизуйте банку объемом 500 мл, нагрев ее в духовке при 100°C в течение 10 минут. В горячую банку переложите кипящий салат и залейте оставшимся маринадом.

Стерилизация:

Герметично закройте банку прокипяченной крышкой. Установите банку в кастрюлю с решеткой на дне, налейте воду (она должна покрывать крышку банки) и доведите до кипения. Стерилизуйте 12 минут.

Хранение:

Переверните банку вверх дном, укутайте полотенцем и дайте полностью остыть. Храните заготовку в темном, прохладном месте при температуре не выше +15°C.

Уточнения

Маринованные огурцы - овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

