Острые маринованные огурцы с луком — попробуйте этой зимой

Любите острые и сочные овощные заготовки? Этот рецепт маринованных огурцов с луком и зеленым чили — идеальный выбор для зимнего стола. Пряный маринад с лимонной кислотой придает блюду кисло-сладкий вкус, а легкая остринка сделает его настоящей находкой для любителей пикантных закусок.
Ингредиенты на 500 мл:
Пошаговый рецепт:
Подготовка овощей:
Тщательно промойте огурцы, срежьте хвостики. Если огурцы перезрелые, удалите кожуру и семена. Нарежьте их крупными кубиками.
Луковицы очистите от шелухи, срежьте корешки и разрежьте на четвертинки.
У зеленого чили удалите семена (при желании оставьте для большей остроты), нарежьте колечками. Один стручок оставьте целым, сделав на нем несколько проколов.
Смешивание ингредиентов:
В кастрюлю с толстым дном выложите огурцы, лук и нарезанный чили. Добавьте соль, сахар и лимонную кислоту. Влейте горячую воду и тщательно перемешайте. Если время позволяет, оставьте смесь на несколько часов, чтобы овощи выделили сок.
Тепловая обработка:
Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой и нагревайте на среднем огне. Как только содержимое закипит, готовьте 2-3 минуты, пока огурцы не начнут менять цвет на буроватый.
Подготовка банок:
Простерилизуйте банку объемом 500 мл, нагрев ее в духовке при 100°C в течение 10 минут. В горячую банку переложите кипящий салат и залейте оставшимся маринадом.
Стерилизация:
Герметично закройте банку прокипяченной крышкой. Установите банку в кастрюлю с решеткой на дне, налейте воду (она должна покрывать крышку банки) и доведите до кипения. Стерилизуйте 12 минут.
Хранение:
Переверните банку вверх дном, укутайте полотенцем и дайте полностью остыть. Храните заготовку в темном, прохладном месте при температуре не выше +15°C.
Маринованные огурцы - овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!