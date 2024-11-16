Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут

Порадуйте себя и своих близких этим аппетитным блюдом! Сочный шницель из свинины с добавлением болгарского перца, кинзы и хрустящих панировочных сухарей — отличный выбор для сытного обеда или ужина. Приготовление занимает всего 30 минут, а результат порадует даже самых искушенных гурманов.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Подготовка фарша:
Прокрутите нежирную свинину через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте 3-4 ст. л. ледяной воды, чтобы фарш стал мягким и сочным.
Нарежьте мелкими кубиками лук и болгарский перец, затем добавьте их в фарш вместе с мелко нарезанной кинзой. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Всыпьте панировочные сухари, снова перемешайте фарш и поставьте его в холодильник на 10-15 минут.
Формирование шницелей:
Охлаждённый фарш разделите на две равные части. Каждый кусок вымешивайте, перебрасывая из руки в руку, чтобы фарш стал плотным и удерживал форму. Сформируйте шницели толщиной около 1 см и размером с ладонь. Обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжарка:
Налейте на сковороду рафинированное масло и разогрейте его. Жарьте шницели на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Доведение до готовности:
Разогрейте духовку до 165°C. Переложите шницели на противень или форму для запекания и оставьте в духовке на 5 минут.
Подача:
Готовые шницели выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими с картофельным пюре и свежим салатом.
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!