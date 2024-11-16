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Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут

2:19
Еда

Порадуйте себя и своих близких этим аппетитным блюдом! Сочный шницель из свинины с добавлением болгарского перца, кинзы и хрустящих панировочных сухарей — отличный выбор для сытного обеда или ужина. Приготовление занимает всего 30 минут, а результат порадует даже самых искушенных гурманов.

Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут
Фото: flickr. com by Heather Kennedy, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 300 г нежирной свинины (можно заменить готовым фаршем);
  • 1 небольшая луковица;
  • 1/2 мясистого болгарского перца;
  • 1 крупное куриное яйцо;
  • несколько веточек кинзы (замените петрушкой, если кинзу не любите);
  • 2 ст. л. панировочных сухарей (панко или обычные);
  • соль и чёрный перец — по вкусу;
  • рафинированное растительное масло — для жарки.

Пошаговый рецепт:

Подготовка фарша:
Прокрутите нежирную свинину через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте 3-4 ст. л. ледяной воды, чтобы фарш стал мягким и сочным.
Нарежьте мелкими кубиками лук и болгарский перец, затем добавьте их в фарш вместе с мелко нарезанной кинзой. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Всыпьте панировочные сухари, снова перемешайте фарш и поставьте его в холодильник на 10-15 минут.

Формирование шницелей:
Охлаждённый фарш разделите на две равные части. Каждый кусок вымешивайте, перебрасывая из руки в руку, чтобы фарш стал плотным и удерживал форму. Сформируйте шницели толщиной около 1 см и размером с ладонь. Обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарка:
Налейте на сковороду рафинированное масло и разогрейте его. Жарьте шницели на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Доведение до готовности:
Разогрейте духовку до 165°C. Переложите шницели на противень или форму для запекания и оставьте в духовке на 5 минут.

Подача:
Готовые шницели выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими с картофельным пюре и свежим салатом.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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