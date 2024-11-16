Как приготовить сочный шницель с болгарским перцем за 30 минут

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте себя и своих близких этим аппетитным блюдом! Сочный шницель из свинины с добавлением болгарского перца, кинзы и хрустящих панировочных сухарей — отличный выбор для сытного обеда или ужина. Приготовление занимает всего 30 минут, а результат порадует даже самых искушенных гурманов.

Фото: flickr. com by Heather Kennedy, CC BY 2.0

Ингредиенты:

300 г нежирной свинины (можно заменить готовым фаршем);

1 небольшая луковица;

1/2 мясистого болгарского перца;

1 крупное куриное яйцо;

несколько веточек кинзы (замените петрушкой, если кинзу не любите);

2 ст. л. панировочных сухарей (панко или обычные);

соль и чёрный перец — по вкусу;

рафинированное растительное масло — для жарки.

Пошаговый рецепт:

Подготовка фарша:

Прокрутите нежирную свинину через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте 3-4 ст. л. ледяной воды, чтобы фарш стал мягким и сочным.

Нарежьте мелкими кубиками лук и болгарский перец, затем добавьте их в фарш вместе с мелко нарезанной кинзой. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Всыпьте панировочные сухари, снова перемешайте фарш и поставьте его в холодильник на 10-15 минут.

Формирование шницелей:

Охлаждённый фарш разделите на две равные части. Каждый кусок вымешивайте, перебрасывая из руки в руку, чтобы фарш стал плотным и удерживал форму. Сформируйте шницели толщиной около 1 см и размером с ладонь. Обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарка:

Налейте на сковороду рафинированное масло и разогрейте его. Жарьте шницели на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Доведение до готовности:

Разогрейте духовку до 165°C. Переложите шницели на противень или форму для запекания и оставьте в духовке на 5 минут.

Подача:

Готовые шницели выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими с картофельным пюре и свежим салатом.

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

