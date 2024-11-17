Вы неправильно готовите куриные грудки, этот простой ингредиент сделает их особенно сочными

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица является фаворитом для многих благодаря своему восхитительному вкусу, пользе для здоровья. Тем не менее приготовление куриных грудок иногда может привести к сухости мяса.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Чтобы этого избежать, при приготовлении куриного филе нужно использовать приправы для курицы и дать мясу хорошо замариноваться.

Возьмите миску и смешайте в ней смесь специй, йогурт и лимонный сок. Но секретным ингредиентом, которое сделает мясо сочным, является небольшое количество пищевой соды, которая помогает размягчить мясные волокна.

Оставьте мясо для маринования, прежде чем приготовить его на среднем огне с закрытой крышкой в течение трех с половиной минут. Затем переверните курицу и готовьте еще семь минут.

После приготовления дайте мясу отдохнуть в течение пяти минут перед подачей на стол.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet ) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).