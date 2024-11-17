Вы неправильно готовите куриные грудки, этот простой ингредиент сделает их особенно сочными

Курица является фаворитом для многих благодаря своему восхитительному вкусу, пользе для здоровья. Тем не менее приготовление куриных грудок иногда может привести к сухости мяса.
Чтобы этого избежать, при приготовлении куриного филе нужно использовать приправы для курицы и дать мясу хорошо замариноваться.
Возьмите миску и смешайте в ней смесь специй, йогурт и лимонный сок. Но секретным ингредиентом, которое сделает мясо сочным, является небольшое количество пищевой соды, которая помогает размягчить мясные волокна.
Оставьте мясо для маринования, прежде чем приготовить его на среднем огне с закрытой крышкой в течение трех с половиной минут. Затем переверните курицу и готовьте еще семь минут.
После приготовления дайте мясу отдохнуть в течение пяти минут перед подачей на стол.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!