Какие блюда должны быть на новогоднем столе

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Восточный календарь для многих является не просто традицией, но и руководством к действию, особенно в подготовке новогоднего стола. Грядущий год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, а значит, важно учесть её предпочтения, чтобы привлечь удачу и успех.

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Что должно быть на новогоднем столе?

Изобилие

Новогодний стол должен быть богатым, но не хаотичным. Если бюджет не позволяет закупать деликатесы, можно приготовить множество простых закусок, салатов и основных блюд. Главное — разнообразие. Свежесть

Змея ценит только натуральные и свежие продукты. Особое внимание уделите зелени, овощам и фруктам. Пусть свежесть будет заметна в каждом блюде. Мясо

Лучший выбор для праздничного стола — кролик или птица (курица, утка, индейка). Эти блюда наверняка придутся по вкусу хозяйке года. Напитки

В напитках предпочтение отдайте сокам, морсам и легким коктейлям. От газированных напитков и алкоголя лучше отказаться — змея не любит резких вкусов и шипящих жидкостей.

Чего не должно быть на столе?

Рыба и морепродукты

Они не входят в фавориты Зеленой Змеи, поэтому стоит отказаться от их обилия. Сладкие десерты

Торты и другие сладости не произведут на хозяйку года впечатления. Свинина, говядина и телятина

Эти виды мяса категорически не рекомендуются для праздничного стола. Цельнозерновые продукты

Каши, крупы и хлеб из цельного зерна в новогоднюю ночь лучше оставить в стороне. Острое и резкое

Продукты с острыми вкусами и соусы с сильным запахом также нежелательны.

Подготовив меню в соответствии с этими рекомендациями, вы сможете порадовать Зеленую Деревянную Змею и привлечь в свой дом благополучие и удачу.