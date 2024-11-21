Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля Европы в мировой экономике ежегодно падает и может дойти до отметки в 12%
Как правильно подготовить китайский автомобиль к зиме
Как сэкономить на отдыхе с детьми до 12 лет в Египте, Турции и на Мальдивах
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?

Какие блюда должны быть на новогоднем столе

1:59
Еда

Восточный календарь для многих является не просто традицией, но и руководством к действию, особенно в подготовке новогоднего стола. Грядущий год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, а значит, важно учесть её предпочтения, чтобы привлечь удачу и успех.

Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Что должно быть на новогоднем столе?

  1. Изобилие
    Новогодний стол должен быть богатым, но не хаотичным. Если бюджет не позволяет закупать деликатесы, можно приготовить множество простых закусок, салатов и основных блюд. Главное — разнообразие.
  2. Свежесть
    Змея ценит только натуральные и свежие продукты. Особое внимание уделите зелени, овощам и фруктам. Пусть свежесть будет заметна в каждом блюде.
  3. Мясо
    Лучший выбор для праздничного стола — кролик или птица (курица, утка, индейка). Эти блюда наверняка придутся по вкусу хозяйке года.
  4. Напитки
    В напитках предпочтение отдайте сокам, морсам и легким коктейлям. От газированных напитков и алкоголя лучше отказаться — змея не любит резких вкусов и шипящих жидкостей.

Чего не должно быть на столе?

  1. Рыба и морепродукты
    Они не входят в фавориты Зеленой Змеи, поэтому стоит отказаться от их обилия.
  2. Сладкие десерты
    Торты и другие сладости не произведут на хозяйку года впечатления.
  3. Свинина, говядина и телятина
    Эти виды мяса категорически не рекомендуются для праздничного стола.
  4. Цельнозерновые продукты
    Каши, крупы и хлеб из цельного зерна в новогоднюю ночь лучше оставить в стороне.
  5. Острое и резкое
    Продукты с острыми вкусами и соусы с сильным запахом также нежелательны.

Подготовив меню в соответствии с этими рекомендациями, вы сможете порадовать Зеленую Деревянную Змею и привлечь в свой дом благополучие и удачу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Авто
Влияние катализатора на мощность и расход топлива Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Последние материалы
Лилии, тюльпаны и другие цветы-убийцы для питомцев
Забудьте об этих 3 ошибках, чтобы избежать лишней работы на даче
Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Секреты стильного и функционального интерьера маленькой квартиры
Как из обычной печени приготовить кулинарный шедевр
Какие области мозга связаны с радикальными взглядами?
Марина Кравец стала ведущей программы Спокойной ночи, малыши
В Китае нашли залежи золота стоимостью $82,8 млрд
Когда дневной сон действительно работает и помогает вечером
После употребления каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.