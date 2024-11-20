Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто знает, но рецепт классического яблочного пирога, который многие готовили в советские времена, значительно отличается от оригинала. Тем не менее, именно в эпоху дефицита родился этот простой и вкусный десерт, ставший фаворитом на кухнях многих хозяек.

Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

Яблоки: 3–4 шт. (лучше Антоновка)

Яйца: 3 шт

Мука: 1 стакан

Пищевая сода: 0,5 ч. л.

Сахар: 1 стакан

Маргарин (или сливочное масло для смазывания формы)

Как приготовить яблочный пирог:

Подготовка яблок:

Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их ломтиками. Приготовление теста:

В миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной и однородной массы.

Просейте муку и добавьте в неё соду, предварительно погасив её уксусом. Перемешайте ингредиенты до однородности. Подготовка формы:

Смажьте форму для выпечки маргарином или сливочным маслом. Разложите ломтики яблок равномерным слоем. Выпекание:

Перелейте тесто в форму поверх яблок. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовый пирог порадует вас нежной текстурой и ароматом запечённых яблок. Этот простой рецепт из доступных ингредиентов напоминает о временах, когда кулинарное творчество процветало даже в условиях дефицита.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

