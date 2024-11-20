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Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт

1:35
Еда

Мало кто знает, но рецепт классического яблочного пирога, который многие готовили в советские времена, значительно отличается от оригинала. Тем не менее, именно в эпоху дефицита родился этот простой и вкусный десерт, ставший фаворитом на кухнях многих хозяек.

Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

  • Яблоки: 3–4 шт. (лучше Антоновка)
  • Яйца: 3 шт
  • Мука: 1 стакан
  • Пищевая сода: 0,5 ч. л.
  • Сахар: 1 стакан
  • Маргарин (или сливочное масло для смазывания формы)

Как приготовить яблочный пирог:

  1. Подготовка яблок:
    Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их ломтиками.
  2. Приготовление теста:
    В миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной и однородной массы.
    Просейте муку и добавьте в неё соду, предварительно погасив её уксусом. Перемешайте ингредиенты до однородности.
  3. Подготовка формы:
    Смажьте форму для выпечки маргарином или сливочным маслом. Разложите ломтики яблок равномерным слоем.
  4. Выпекание:
    Перелейте тесто в форму поверх яблок. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовый пирог порадует вас нежной текстурой и ароматом запечённых яблок. Этот простой рецепт из доступных ингредиентов напоминает о временах, когда кулинарное творчество процветало даже в условиях дефицита.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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